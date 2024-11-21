Хитрые водители Японии прикрывают колеса дощечками: зачем они так делают

Жители Японии всегда удивляли своими необычными подходами к решению повседневных задач. Один из таких лайфхаков - прикрытие автомобильных колес дощечками.
На первый взгляд это кажется странным, но у этой практики есть практическая польза, особенно для городов с большим количеством бродячих животных, узнал Главред.
Почему японцы защищают колеса?
Некоторые предполагали, что это новый метод защиты от угона или эвакуации. Однако истинная причина кроется в защите от бродячих собак, пишут Вести. В Японии, особенно в городах, где много бездомных животных, собаки часто метят припаркованные автомобили.
За день колеса могут настолько пострадать от собачьих "меток", что их запах станет невыносимым, особенно учитывая высокую влажность и жаркий климат. Этот запах может проникнуть и в салон машины, создавая серьезный дискомфорт.
Как работает лайфхак?
Японцы заметили, что если прикрыть колеса фанерными или деревянными пластинами, собаки обходят их стороной. Причина в неудобной для животных поверхности: наклон и текстура фанеры делают колеса неинтересными для "меток".
Этот подход действительно эффективен, поскольку собаки предпочитают искать более подходящие места. Более того, подобные методы используются и в других странах. Например, в Англии некоторые стены у пабов делают с наклоном, чтобы клиенты не могли опираться на них в пьяном виде.
Если в вашем городе тоже есть проблема с бродячими собаками, японский метод может быть полезен. Чтобы защитить свои колеса, достаточно возить с собой четыре деревянные пластины и при парковке ставить их возле колес. Это простой и эффективный способ избежать неприятного запаха и сохранить чистоту автомобиля.
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