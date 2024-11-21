Хитрые водители Японии прикрывают колеса дощечками: зачем они так делают

Такую практику можно применить и у нас.

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Зачем в Японии водители прикрывают колеса дощечками / Фото: скриншот YouTube

Жители Японии всегда удивляли своими необычными подходами к решению повседневных задач. Один из таких лайфхаков - прикрытие автомобильных колес дощечками.

На первый взгляд это кажется странным, но у этой практики есть практическая польза, особенно для городов с большим количеством бродячих животных, узнал Главред.

Почему японцы защищают колеса?

Некоторые предполагали, что это новый метод защиты от угона или эвакуации. Однако истинная причина кроется в защите от бродячих собак, пишут Вести. В Японии, особенно в городах, где много бездомных животных, собаки часто метят припаркованные автомобили.

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За день колеса могут настолько пострадать от собачьих "меток", что их запах станет невыносимым, особенно учитывая высокую влажность и жаркий климат. Этот запах может проникнуть и в салон машины, создавая серьезный дискомфорт.

Как работает лайфхак?

Японцы заметили, что если прикрыть колеса фанерными или деревянными пластинами, собаки обходят их стороной. Причина в неудобной для животных поверхности: наклон и текстура фанеры делают колеса неинтересными для "меток".

Этот подход действительно эффективен, поскольку собаки предпочитают искать более подходящие места. Более того, подобные методы используются и в других странах. Например, в Англии некоторые стены у пабов делают с наклоном, чтобы клиенты не могли опираться на них в пьяном виде.

Если в вашем городе тоже есть проблема с бродячими собаками, японский метод может быть полезен. Чтобы защитить свои колеса, достаточно возить с собой четыре деревянные пластины и при парковке ставить их возле колес. Это простой и эффективный способ избежать неприятного запаха и сохранить чистоту автомобиля.

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