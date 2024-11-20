Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

Чтобы провести диагностику двигателя, не обязательно быть профессиональным автомехаником и иметь оборудование. Нужно лишь знать секретную комбинацию педалей.

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Почему не работает двигатель / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает значок "Check Engine"

Как самостоятельно провести диагностику двигателя

Многие водители на панели приборов могли видеть значок "Check Engine", который свидетельствует о том, что вероятно, двигатель работает неисправно. Но не спешите в такой ситуации обращаться к специалистам. Главред узнал, что диагностику двигателя можно провести самостоятельно.

Автомобильный сайт Dexpens пишет, что большинство транспортных средств сейчас оборудованы универсальными бортовыми компьютерами, на которых отображается много нужной информации, например, суточный пробег, запас хода, моментальный расход топлива и прочее. В частности, он может еще и показывать коды ошибок, которые обнаружены в системе.

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Чтобы увидеть эти коды, необходимо одновременно нажать на педали газа и тормоза, после чего включить зажигание, но не запускать двигатель. Через несколько секунд на экране компьютера появятся коды ошибок.

Если у вас автомобиль "автомат", то здесь принцип действия немного другой. Следует одновременно нажать две педали, включить зажигание и перевести селектор коробки передач в положение "D", после чего выключить зажигание, а затем снова его включить.

Если вы придерживались всех рекомендаций, то на экране можно будет увидеть коды ошибок, их необходимо записать и ввести в Интернете, чтобы понять значение. После этого можно обращаться к специалистам, однако за диагностику платить не придется.

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