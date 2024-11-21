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Чем отличаются два рабочих: надо найти 3 отличия всего за 15 секунд

Алёна Воронина
21 ноября 2024, 13:10
275
Непросто будет отыскать все отличия за рекордно малое количество времени.

Загадка
Надо найти 3 отличия за 15 секунд/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно отыскать отличия между картинками, обычно довольно трудны для разгадывания, ведь отличительные детали очень хорошо скрыты. Это только на первый взгляд может казаться, будто бы такие загадки просты - не стоит верить этому первому впечатлению.

В новой загадке нужно отыскать три скрытые различия между двумя картинками, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно есть эти отличительные детали.

видео дня

На рисунках мы видим рабочего, который красит стену. На первый взгляд может казаться, что изображение, которое мы видим на обеих картинках, абсолютно идентично. Но не все так просто - где-то скрыты несколько деталей, которые отличаются. И именно их нужно будет найти.

Но при этом придется спешить, ведь на загадку дается очень мало времени - всего 15 секунд. Непросто будет справиться за такое небольшое количество времени.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 15 секунд/ jagranjosh

Присмотритесь внимательнее. Некоторые отличия могут обнаружиться мгновенно, но другие умело скрыты и готовы бросить вызов даже самому острому взгляду.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет так быстро найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 18 секунд нужно ответить, чем отличаются 2 изображения мальчика. Картинки настолько похожи, что очень непросто будет заметить три отличительные детали, которыми эти рисунки отличаются.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти Y среди X за 4 секунды. Непросто будет отыскать Y среди большого количества X - придется очень хорошо постараться.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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