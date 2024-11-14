Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею

Руслана Заклинская
14 ноября 2024, 02:43
28
Чтобы задобрить символ года и привлечь в свою жизнь удачу, стоит выбрать одежду в цветах, которые нравятся символу года - Зеленой Деревянной Змее.
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею
Какие цвета надевать и не надевать на Новый год 2025 / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, сгенерированное gemini.google.com

Новый год - это всегда особое событие, связанное с новыми начинаниями, надеждами и мечтами. А чтобы этот год был еще и успешным, многие обращаются за советом к астрологам. Ведь, по верованиям, каждый год имеет свой символ, свои цвета и энергетику, которые могут повлиять на нашу жизнь.

Главред узнал, какие цвета стоит и не стоит надевать в новогоднюю ночь.

Какой цвет любит 2025 год

2025 год - это год Деревянной Зеленой Змеи. Это мудрое существо, которое ценит спокойствие, гармонию и природную красоту. Поэтому и цвета, которые приносят удачу в этот год, связаны с природой и спокойствием, пишет WOFS.

видео дня

Чтобы задобрить символ года, стоит выбрать одежду в цветах, которые ему импонируют:

  • Зеленый: Это основной цвет года, который символизирует рост, гармонию и процветание.
  • Коричневый: Этот цвет ассоциируется с землей и стабильностью, что является важными аспектами для Змеи.
  • Золотистый: Этот цвет символизирует богатство и успех, поэтому он также будет уместным в новогоднюю ночь.
  • Серебристый: Этот цвет придаст вашему образу элегантности и изысканности.
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею
Платье на Новый год 2025 / Фото: instagram.com/look_stily_

Какие цвета нельзя надевать на Новый год

Деревянная Зеленая Змея - это мудрое и изящное существо, которое ценит гармонию и естественность. Поэтому, выбирая одежду для новогодней ночи, стоит избегать ярких, агрессивных цветов, которые могут разозлить символ года.

Какие цвета лучше не выбирать:

  • Черный и серый: Эти цвета ассоциируются с грустными и негативными эмоциями, поэтому лучше отказаться от них в новогоднюю ночь.
  • Ярко-красный: Хотя красный цвет является символом страсти и энергии, он может быть слишком агрессивным для спокойной Змеи.
  • Флуоресцентные оттенки: Яркие неоновые цвета могут раздражать и отталкивать символ года.
  • Темно-синий: Этот цвет ассоциируется с водой, которая может навредить дереву.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Какой цвет одевать на Новый год 2025

Стоит отдать предпочтение естественным оттенкам, которые отражают связь с окружающим миром - зеленым, голубым, бирюзовым, а также теплым и спокойным оттенкам коричневого и кремового. Эти цвета не только будут актуальными в новогоднюю ночь, но и помогут вам настроиться на положительный результат в новом году, способствуя росту и гармонии во всех сферах жизни.

Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею
Платья на Новый год / Фото: instagram.com/look_stily_

Выбирая цвет для новогоднего наряда, следует учитывать не только символ года, но и свои личные предпочтения. Вы можете выбрать одежду полностью в одном из рекомендованных цветов, или же совместить несколько оттенков. Например, вы можете надеть зеленое платье и дополнить его золотистыми аксессуарами.

Идеи для новогоднего образа:

  1. Зеленое платье с золотистым поясом
  2. Коричневый костюм с зеленой рубашкой
  3. Серебристое платье с зелеными аксессуарами
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею
Платья на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, vogue.ua

В какие ткани одеваться на Новый год

Не менее важными в новогоднюю ночь являются и ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, лен, шелк или шерсть, могут стать отличным выбором для новогодней ночи. Они символизируют единение с природой, снижают стресс и дарят ощущение легкости и комфорта. Выбор одежды из таких тканей позволяет не только подчеркнуть связь с природными циклами, но и почувствовать себя более комфортно и гармонично в новом году.

Выбирая одежду для новогодней ночи, стоит отдать предпочтение естественным оттенкам и натуральным тканям. Это поможет вам почувствовать единение с природой и заслужить благосклонность символа года.

Рекомендуется комбинировать элементы, которые вы хотите усилить, с элементом Металла. Например, если вы хотите усилить удачу в богатстве, то следует носить красный или бордовый, комбинируя с белым или фиолетовым. Если ваша цель - повышение или получение более высокооплачиваемой работы, сочетайте оттенки Земли с белым и дополняйте свой образ металлическими аксессуарами.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о World of Feng Shui?

World of Feng Shui - это магазин с полным набором услуг фэн-шуй, который предлагает консультационные услуги, тренинги и семинары, а также различные усилители. Является крупнейшим магазином фэн-шуй в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астрология одежда Новый год 2025
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Приоритетом на переговорах будут не территории: NYT- о прекращении войны

Приоритетом на переговорах будут не территории: NYT- о прекращении войны

04:42Украина
"Кольцо" сужается: РФ захватила еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState

"Кольцо" сужается: РФ захватила еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState

02:05Украина
"Из них выйдут только строительные бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании

"Из них выйдут только строительные бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании

01:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

Туман войны становится все гуще: Трамп говорил с кремлевским фюрером

Туман войны становится все гуще: Трамп говорил с кремлевским фюрером

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему греется вилка в розетке: что это значит и чем опасно

Почему греется вилка в розетке: что это значит и чем опасно

Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача

Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача

Последние новости

04:42

Приоритетом на переговорах будут не территории: NYT- о прекращении войны

04:35

Не все скучают по хозяевам: чем занимаются кошки, когда остаются одни

04:00

Ванга бы позавидовала: какие знаки зодиака могут видеть будущее в снах

03:32

"Стоит готовиться к худшему": чем обернется для Украины президентство Трампа

03:00

Что не стоит включать в автомобиле во время тумана: важное правило для водителей

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - КорольчукЕсли РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
02:43

Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею

02:22

Головоломку решат лишь самые зоркие: нужно найти желтое авто за 7 секунд

02:05

"Кольцо" сужается: РФ захватила еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState

01:30

Вырастила конкурентку: Клаудия Шиффер показала яркую дочь-свою копию

Реклама
01:21

"Из них выйдут только строительные бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании

00:23

"У РФ нет планов брать Запорожье": лейтенант - о коварном замысле врага

13 ноября, среда
23:42

"Земля в обмен на безопасность": в Европе обсуждают прекращение войны в Украине - WP

23:31

Госбюджет-2025: на прифронтовые регионы выделят миллиарды гривен - Кулеба

23:06

"Она зашла к нему в палату – и он умер": мама Узелкова обвинила бывшую невестку

22:36

"Что ты с собой сотворила": что случилось с экс-солисткой группы "Тату"

22:35

Байден и Трамп обсудили Украину: детали знаковой встречи в Белом доме

22:15

"РФ надо дожать до мира": Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

22:04

"Не обижайте родителей": куда пропала мама путинистки Наташи Королевой

21:53

"Четкие временные рамки": США в ближайшие недели передадут военную помощь - Сибига

21:17

"Бегают мурашки": шикарная Тина Кароль заинтриговала нежными фото в одном пиджаке

Реклама
21:11

Берлин усилит Киев системами ПВО: Зеленский раскрыл детали переговоров с Шольцем

20:55

"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

20:53

Мама Вячеслава Узелкова не пустила Марину Боржемскую попрощаться с сыном

20:52

Строгие приметы и запреты: что нельзя делать в канун Рождественского поста

20:50

Раковина будет сиять, как новая: один элемент удалит пятна за считанные минуты

20:21

Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

20:15

Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

20:09

"Больно и преступно": Россия разрушила павильон, где снимали шоу "Мастер Шеф"

20:05

Потрясающая головоломка с мороженым: лишь единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд

20:00

После обвинений в неверности: Никитюк "замаскировалась" и сменила имидж

19:58

Праздничная одежда на Новый год: стоит ли доставать лучшее платье из гардероба

19:39

Демобилизация ограниченно годных до 25 лет: Комитет нацбезопасности ВР провалил голосование

19:28

Влупит -6 и будет сильный снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды

19:17

Переговоры по окончанию войны: Трамп назначит спецпредставителя по Украине – СМИ

19:10

"20 января закончится война": это уже просто не смешномнение

18:59

Мелания Трамп готовится нарушить правило первой леди - СМИ

18:42

"Для России закон не писан": Жданов назвал два варианта завершения войны

18:38

Трамп и Байден встретились в Белом доме: о чем они будут говорить

18:23

РФ будут "обнулять": у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом

18:19

В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно

Реклама
18:10

Какое существо на Земле не пьянеет от алкоголя: ученые раскрыли настоящий феномен

17:37

Активное наступление началось: в ВСУ рассказали об обострении и ходе боев на Юге

17:33

"Без логики": Подоляк сделал заявление об окончании войны и выборах в Украине

17:13

В Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины

17:09

Могут казаться абсолютно чистыми: 5 вещей, которые вы забываете стирать чаще

17:05

Оказался "ходоком": названо имя "причины" развода Хью Джекмана - СМИ

16:57

В каких цветах одежды встречать 2025 год: принесут успех, счастье и удачуВидео

16:33

Чем отличаются 2 изображения мальчика: только самый умный найдет все отличия

16:28

Энергетический пит-стоп: почему в Украину вернулись отключения света

16:26

В НАТО назвали условие ввода войск в Украину и пригрозили "выкинуть" россиян

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять