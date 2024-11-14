Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025: могут разозлить Зеленую Змею

Чтобы задобрить символ года и привлечь в свою жизнь удачу, стоит выбрать одежду в цветах, которые нравятся символу года - Зеленой Деревянной Змее.

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Какие цвета надевать и не надевать на Новый год 2025 / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, сгенерированное gemini.google.com

Новый год - это всегда особое событие, связанное с новыми начинаниями, надеждами и мечтами. А чтобы этот год был еще и успешным, многие обращаются за советом к астрологам. Ведь, по верованиям, каждый год имеет свой символ, свои цвета и энергетику, которые могут повлиять на нашу жизнь.

Главред узнал, какие цвета стоит и не стоит надевать в новогоднюю ночь.

Какой цвет любит 2025 год

2025 год - это год Деревянной Зеленой Змеи. Это мудрое существо, которое ценит спокойствие, гармонию и природную красоту. Поэтому и цвета, которые приносят удачу в этот год, связаны с природой и спокойствием, пишет WOFS.

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Чтобы задобрить символ года, стоит выбрать одежду в цветах, которые ему импонируют:

Зеленый: Это основной цвет года, который символизирует рост, гармонию и процветание.

Это основной цвет года, который символизирует рост, гармонию и процветание. Коричневый: Этот цвет ассоциируется с землей и стабильностью, что является важными аспектами для Змеи.

Этот цвет ассоциируется с землей и стабильностью, что является важными аспектами для Змеи. Золотистый: Этот цвет символизирует богатство и успех, поэтому он также будет уместным в новогоднюю ночь.

Этот цвет символизирует богатство и успех, поэтому он также будет уместным в новогоднюю ночь. Серебристый: Этот цвет придаст вашему образу элегантности и изысканности.

Платье на Новый год 2025 / Фото: instagram.com/look_stily_

Какие цвета нельзя надевать на Новый год

Деревянная Зеленая Змея - это мудрое и изящное существо, которое ценит гармонию и естественность. Поэтому, выбирая одежду для новогодней ночи, стоит избегать ярких, агрессивных цветов, которые могут разозлить символ года.

Какие цвета лучше не выбирать:

Черный и серый: Эти цвета ассоциируются с грустными и негативными эмоциями, поэтому лучше отказаться от них в новогоднюю ночь.

Эти цвета ассоциируются с грустными и негативными эмоциями, поэтому лучше отказаться от них в новогоднюю ночь. Ярко-красный: Хотя красный цвет является символом страсти и энергии, он может быть слишком агрессивным для спокойной Змеи.

Хотя красный цвет является символом страсти и энергии, он может быть слишком агрессивным для спокойной Змеи. Флуоресцентные оттенки: Яркие неоновые цвета могут раздражать и отталкивать символ года.

Яркие неоновые цвета могут раздражать и отталкивать символ года. Темно-синий: Этот цвет ассоциируется с водой, которая может навредить дереву.

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Какой цвет одевать на Новый год 2025

Стоит отдать предпочтение естественным оттенкам, которые отражают связь с окружающим миром - зеленым, голубым, бирюзовым, а также теплым и спокойным оттенкам коричневого и кремового. Эти цвета не только будут актуальными в новогоднюю ночь, но и помогут вам настроиться на положительный результат в новом году, способствуя росту и гармонии во всех сферах жизни.

Платья на Новый год / Фото: instagram.com/look_stily_

Выбирая цвет для новогоднего наряда, следует учитывать не только символ года, но и свои личные предпочтения. Вы можете выбрать одежду полностью в одном из рекомендованных цветов, или же совместить несколько оттенков. Например, вы можете надеть зеленое платье и дополнить его золотистыми аксессуарами.

Идеи для новогоднего образа:

Зеленое платье с золотистым поясом Коричневый костюм с зеленой рубашкой Серебристое платье с зелеными аксессуарами

Платья на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, vogue.ua

В какие ткани одеваться на Новый год

Не менее важными в новогоднюю ночь являются и ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, лен, шелк или шерсть, могут стать отличным выбором для новогодней ночи. Они символизируют единение с природой, снижают стресс и дарят ощущение легкости и комфорта. Выбор одежды из таких тканей позволяет не только подчеркнуть связь с природными циклами, но и почувствовать себя более комфортно и гармонично в новом году.

Выбирая одежду для новогодней ночи, стоит отдать предпочтение естественным оттенкам и натуральным тканям. Это поможет вам почувствовать единение с природой и заслужить благосклонность символа года.

Рекомендуется комбинировать элементы, которые вы хотите усилить, с элементом Металла. Например, если вы хотите усилить удачу в богатстве, то следует носить красный или бордовый, комбинируя с белым или фиолетовым. Если ваша цель - повышение или получение более высокооплачиваемой работы, сочетайте оттенки Земли с белым и дополняйте свой образ металлическими аксессуарами.

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