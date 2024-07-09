Не так однозначно: что на самом деле означает логотип 'Adidas' - скрытое послание

Adidas продает спортивную обувь с 1940-х годов, но людям понадобилось время, чтобы осознать "послание", которое бренд посылает своим клиентам через логотип.

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Что означает логотип "Adidas" - содержит скрытое послание / Коллаж Главред, фото: pixabay

Логотип Adidas содержит "скрытое послание", которое клиенты только начинают замечать. Бренд был основан Адольфом Дасслером в августе 1949 года и стал крупнейшим производителем спортивной одежды в Европе и вторым по величине в мире, уступая лишь Nike.

История Adidas началась в доме матери Дасслера в Герцогенаураху, Германия, где Адольф и его брат Рудольф основали обувную фабрику Gebruder Dassler Schuhfabrik (Обувная фабрика братьев Дасслеров) в 1924 году, сообщает Daily Star.

Однако ссора 1949 года привела к тому, что братья разошлись и основали собственные компании. Адольф основал Adidas, а Рудольф - Puma, которая быстро стала прямым конкурентом предприятия брата.

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"На момент своего основания Адольфом Дасслером в 1949 году компания Adidas производила только спортивную обувь. Неудивительно, что на оригинальном логотипе adidas было изображено именно это. На самом первом логотипе был изображен легкоатлетический шипованный ботинок - с фирменными тремя полосками, конечно же, - который напоминал о спортивной обуви. "Sportschuhe" ("спортивная обувь" на немецком языке) написано под adidas, и логотип часто появлялся в оттенке синего, который стал классическим для бренда", - говорится в заявлении на сайте Adidas.

Однако в 1972 году Adidas обновил логотип в связи с расширением ассортимента продукции - создав три полоски, проходящие сквозь листья. Затем, в 1991 году, компания представила миру еще один новый логотип, который стал известен как "Логотип снаряжения".

"Новый логотип Equipment, представленный публике в 1991 году, содержал три полоски, расположенные в три ряда, а внизу было написано "adidas EQUIPMENT" в спортивном зеленом цвете adidas. Этот логотип, вероятно, кажется вам знакомым, поскольку с тех пор три полосы были адаптированы для использования как часть различных знаков бренда, в том числе и знака "Спорт", представленного в 1996 году. В этом логотипе три полосы совмещены со знаком adidas. Теперь вы также увидите три полоски отдельно в новосозданном логотипе Performance", - говорится в заявлении бренда.

По словам Hatchwise, этот логотип был создан со "скрытым посланием" к своим клиентам - пиктограмма в виде горы означает "препятствия, которые нужно преодолеть во время работы над достижением спортивных целей". Тогда как Tailor Brands описывает "тайное" значение как "представление вызовов, с которыми сталкиваются спортсмены, и целей, которых они стремятся достичь".

Сегодня компания использует свой "Performance logo" как основной брендовый знак, но признает свое прошлое в специальных выпусках товаров. Один пользователь Quora, впечатленный историей Adidas, прокомментировал: "Адидас получил свое название от имени основателя. Adolf "Adi" + Dassler "das" = Adidas.

"Очень скоро три полоски стали торговой маркой Адидас, три полоски происходят от их трехполосного дизайна обуви, но также образуют форму горы, которая олицетворяет вызовы, с которыми сталкиваются спортсмены".

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The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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