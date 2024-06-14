Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхак

Как сохранить белые ботинки чистыми и белоснежными - эксперты поделились действенным лайфхаком.

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Как отчистить белую обувь / коллаж: Главред, фото: unsplash, Википедия

Мало кто знает, но вещи, которые есть в домашнем быту могут идеально подойти для поддержания чистоты обуви. В Сети показали гениальный, а главное действенный лайфхак, чтобы ваша обувь оставалась блестящей надолго.

Эксперт рассказал, что для этого нужна зубная паста, мыло и сода. Зубная паста поможет сделать ярче белую обувь, как это происходит с вашими зубами. Мыло хорошо дезинфицировать участок, а сода может шипеть, когда вы добавите к нему жидкость, что может помочь устранить стойкие пятна, передает Mirror.

Пользователь TikTok протестировал эти три средства, чтобы проверить, подойдут ли они. Сочетание зубной пасты, пищевой соды и мыла для рук в маленькой стеклянной миске после намыливания на обувь сотворило чудеса.

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"Я использую эту смесь для удаления пятен или любых пятен на одежде. Дайте ей немного постоять, и она подействует как волшебство. Зубная паста сама почистит вашу обувь", - поделились в комментариях подписчики.

Также в Сети поделились способом эффективной чистки белой обуви без особых затрат времени и усилий. Профессиональная уборщица Анита Бирджес рассказала, что использование четверти стакана жидкости для мытья посуды, полстакана перекиси водорода и четверти стакана пищевой соды подействует на грязную обувь.

"Перед тем, как начать чистить обувь, не забывайте вынимать шнурки. Будьте щедры с раствором и потрите все вокруг ботинка. Засуньте шнурки в то, что осталось от раствора, и оставьте на 45 минут", - пояснила уборщица.

Смотрите видео о том, как отбелить белую обувь:

Как убрать пятна с белой одежды / Инфографика: Главред

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