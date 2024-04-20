Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивит

Эксперт по домашнему хозяйству господин Райс раскрыл хитрый трюк, который поможет изгнать неприятный запах обуви с помощью простого предмета. В своем видео на TikTok, блогер сказал: "Я собираюсь поделиться с вами тем, что моя бабушка сделала с моей обувью, когда я был в Южной Корее", - сообщает Mirror.
Достав пару крепких кроссовок, господин Райс объяснил, что использует пакетики зеленого чая для устранения неприятных запахов.
"После игры в гольф я также кладу их в свои туфли для гольфа и накрываю их газетой, вот так можно избавиться от запаха вонючей обуви, используя зеленый чай. Спасибо бабушке", - рассказывает мужчина.видео дня
Рекомендуется оставить пакетики чая в обуви на 24 часа, а если вы имеете дело с очень вонючей парой, то рекомендуется положить больше одного пакетика в каждую пару.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из обуви:
@erenstore No more bad smell in shoes ?#shoes#smell#greentea#tea#틱톡#foryou#michigan#mrrice♬ original sound - cosey1m
"Королева чистоты" Линси Кромби объяснила, что чайные пакетики, которые очень хорошо впитывают влагу, впитывают влагу из обуви и оставляют на ее месте свежий аромат чистоты".
Линси Кромби объяснила, что чайные пакетики, которые очень хорошо впитывают влагу, впитывают влагу из обуви и оставляют на ее месте свежий аромат.
Хотя обычные чайные пакетики могут иметь небольшой эффект, эксперт по обуви компании Pavers Виттория Веллен-Бомбелли считает, что лучше всего работает зеленый чай.
"Вместо обычных чайных пакетиков для дезодорации обуви выбирайте ароматизированные пакетики, например, зеленого чая, поскольку этот запах не является особенно благоприятным, и вы вряд ли заметите какую-то пользу", - рассказала она.
Эксперт призывает людей избегать этого трюка после мокрой прогулки, поскольку это может привести к тому, что чайный пакетик просочится внутрь обуви, оставляя нежелательные пятна.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Вам также может быть интересно:
- Даже "Кагор": что категорически нельзя святить на Пасху - ответ священника
- Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответом
- Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред