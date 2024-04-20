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Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивит

Юрий Берендий
20 апреля 2024, 14:13
Мужчина из Южной Кореи поделился бабушкиным методом, который поможет избавиться от неприятного запаха от обуви, с помощью предмета, который есть у всех.
Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивит
Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь - причина удивляет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Эксперт по домашнему хозяйству господин Райс раскрыл хитрый трюк, который поможет изгнать неприятный запах обуви с помощью простого предмета. В своем видео на TikTok, блогер сказал: "Я собираюсь поделиться с вами тем, что моя бабушка сделала с моей обувью, когда я был в Южной Корее", - сообщает Mirror.

Достав пару крепких кроссовок, господин Райс объяснил, что использует пакетики зеленого чая для устранения неприятных запахов.

"После игры в гольф я также кладу их в свои туфли для гольфа и накрываю их газетой, вот так можно избавиться от запаха вонючей обуви, используя зеленый чай. Спасибо бабушке", - рассказывает мужчина.

видео дня

Рекомендуется оставить пакетики чая в обуви на 24 часа, а если вы имеете дело с очень вонючей парой, то рекомендуется положить больше одного пакетика в каждую пару.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из обуви:

"Королева чистоты" Линси Кромби объяснила, что чайные пакетики, которые очень хорошо впитывают влагу, впитывают влагу из обуви и оставляют на ее месте свежий аромат чистоты".

Линси Кромби объяснила, что чайные пакетики, которые очень хорошо впитывают влагу, впитывают влагу из обуви и оставляют на ее месте свежий аромат.

Хотя обычные чайные пакетики могут иметь небольшой эффект, эксперт по обуви компании Pavers Виттория Веллен-Бомбелли считает, что лучше всего работает зеленый чай.

"Вместо обычных чайных пакетиков для дезодорации обуви выбирайте ароматизированные пакетики, например, зеленого чая, поскольку этот запах не является особенно благоприятным, и вы вряд ли заметите какую-то пользу", - рассказала она.

Эксперт призывает людей избегать этого трюка после мокрой прогулки, поскольку это может привести к тому, что чайный пакетик просочится внутрь обуви, оставляя нежелательные пятна.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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