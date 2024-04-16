Даже 'Кагор': что категорически нельзя святить на Пасху - ответ священника

Пасхальная корзина украинцев традиционно наполняется разнообразными продуктами. Главред выяснил, что можно и нельзя ставить в корзину на Пасху в 2024 году.

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Что нельзя святить на Пасху - как собрать пасхальную корзину 2024 / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Готовя Пасхальную корзину к освящению, каждая хозяйка пытается положить туда как можно больше и лучше. Однако есть продукты, которые должны быть обязательно и те, которые не стоит нести в церковь на освящение, говорят священники.

Что должно быть в Пасхальной корзине 2024 года

Традиционно в Пасхальную корзину кладут шесть основных продуктов. В основном те, которые есть во время Великого поста, было запрещено.

"Когда мы внимательно послушаем священников, которые благословляют эти блюда, которые в корзине, то мы увидим, что он именно благословляет. И могут быть такие вещи, появится какие-то лишние, что отец о них священнослужитель даже и не вспомнит. Итак, прежде всего мы говорим о хлебе, о пасхе. Мы говорим также о мясных блюдах. И говорим о сыре, масле, яйцах и других блюдах", - говорит отец Роман Дутчак.

По его словам, в Пасхальной корзине можно приносить соль, хрен и другие продукты, поскольку здесь на церковный устав влияет еще и народный обычай.

В свою очередь священник ПЦУ Петр Мартынюк в комментарии "Суспільному" отметил, что в самой молитве указан перечень продуктов, которые должны быть в Пасхальной корзине

"В частности, это Пасха, благословение Пасхального ягненка, имеется в виду другие мясные блюда. Также читается молитва на благословение яиц, сыра, молока и другой пищи. Алкогольные напитки не должны входить в корзину, потому что они ничего касательного к Воскресению Христовому не имеют. Есть разные традиции, разные верования, что еще можно вкладывать в корзину, но они не имеют под собой никакого основания. Это, возможно, местная традиция того или иного народа, которая не имеет общецерковного значения", - отметил он.

Смотрите видео о том, что должно быть в Пасхальной корзине:

Кто такой Петр Мартынюк Мартынюк Петр - священник Свято-Покровского собора, протоиерей, и.о. секретаря Ровенской епархии Православной церкви Украины.

Что нельзя ставить в Пасхальную корзину на Пасху

Отец Роман Дутчак рассказывает, хотя церковь некоторых продуктов не одобряет, однако запретить их не может.

"Такой момент очень часто встречается, что ставят все: алкоголь, бананы, огурцы и так далее. Оно является лишним, если человек хочет получить благословение и это положил, то никто не скажет ему вытащить лишние продукты из корзины", - отмечает священник.

Однако, по его словам, окончательное потребление тех продуктов у нас зависит от нас.

"Тот же алкоголь, если я его потребляю в меру, то я его потребляю. Но если я хочу употребить гораздо больше, чтобы пропало мое сознание, то, я думаю, что и благословения к этому не надо", - указывает он.

Отец добавляет, самое важное - это не содержимое Пасхальной корзины, а мысли, с которыми человек идет в храм, искренняя молитва и вера в Христово воскресение.

Дивіться відео про те, що не бажано класти в корзину на Великдень:

Кто такой Роман Дутчак Дутчак Роман - отец Архикафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ в городе Тернополь.

В Православной Церкви Украины объяснили, что нельзя вносить в храм в Пасхальной корзине вещи, которые не имеют отношения к празднику или религии, в частности табачные и алкогольные изделия и посторонние предметы.

В частности, запрещено нести ножи, студенческие билеты, права, техпаспорта к машинам, крестики и иконы, поскольку это вещи, которые не требуют освящения. Что касается алкоголя, то даже кагор не следует класть в корзину.

"Не стоит устраивать соревнования относительно того, у кого больше или дороже корзина, не стоит накладывать в нее полную гору продуктов, освящать какие-то экзотические продукты или "специальные" приборы для Пасхальной трапезы", - отметили в ПЦУ.

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