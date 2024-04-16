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Идеальная мишень: почему одних людей кусают комары, а других нет

Сергей Кущ
16 апреля 2024, 15:43
Ученые выяснили, кого больше всех кусают комары.
Почему одних людей кусают комары, а других нет
Почему одних людей кусают комары, а других нет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Нет сомнений, что комары - одни из самых жестоких существ во Вселенной. Подобно вампирам, они могут превратить вашу жизнь в сплошное испытание, лишь бы полакомиться вашей кровью.

Существуют категории людей, которых просто обожают комары.

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Кого больше всех кусают комары?

Исследование, проведенное группой ученых из японского Института технологии борьбы с вредителями Чиба, показало, что люди люди с избыточным весом или с более крепким и пухлым телом, чем в среднем, имеют более высокий риск быть укушенными комаром. Почему так происходит? Потому что комары используют CO2 для обнаружения своих жертв, и они чувствуют этот запах, даже находясь на большом расстоянии от вас!

И, как вы, наверное, уже знаете, чем тяжелее человек, тем больше CO2 он использует. Вот почему комары легче других обнаруживают людей с избыточным весом.

Исследование, проведенное в Гамбии, показало, что комаров больше привлекают беременные женщины. Авторы исследования заявили, что существует две основные причины, по которым беременные женщины чаще подвергаются укусам комаров: во-первых, они выделяют большое количество углекислого газа, а во-вторых, температура их брюшной полости выше, чем у других людей.

Какие вещества привлекают комаров?

По словам специалистов, комары часто нападают на людей, которые только что закончили занятия спортом. Причина в том, что занятия спортом значительно увеличивают уровень молочной кислоты в организме и повышают температуру тела. Благодаря этим двум факторам комарам легче заметить вас и сделать своей любимой жертвой.

Что боятся комары?

Комары недолюбливают определенные запахи — например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа.

Как и спорт, употребление алкоголя значительно повышает температуру тела. А поскольку комары любят жару и влажность, употребление алкогольных напитков сделает вас легкой добычей для них.

Как комары выбирают кого кусать?

Комары выбирают жертву не только с помощью обоняния. По словам Джонатана Дэя, профессора энтомологии из Университета Флориды (США), комары не могут легко летать по воздуху, поэтому они стараются держаться ближе к земле и сравнивают силуэты своих жертв с горизонтом. Именно поэтому людей в темной одежде легче обнаружить.

Что привлекает комаров?

По мнению специалистов, люди, выделяющие большое количество мочевой кислоты, молочной кислоты или холестерина, чаще привлекают комаров.

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