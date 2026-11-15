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Кофейная гуща вместо удобрения: раскрыт секрет пышного роста домашних цветов

Алексей Тесля
15 ноября 2026, 19:58
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Использованная кофейная гуща содержит органические вещества, которые способны улучшить качество грунта.
Кофейная гуща, комнатные растения
Как использовать кофейную гущу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кофейная гуща содержит органические вещества
  • Кофейные остатки содержат небольшое количество питательных элементов

Не спешите выбрасывать остатки кофе после приготовления напитка: они могут пригодиться для ухода за домашними растениями, в частности - цветами.

Использованная кофейная гуща содержит органические вещества, которые при правильном применении способны улучшить качество грунта и дополнить обычные подкормки, пишет Martha Stewart.

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Одно из главных преимуществ такого натурального компонента - способность влиять на структуру почвы. При добавлении в умеренных количествах он помогает сделать грунт более рыхлым, улучшает его воздухопроницаемость и способствует удержанию влаги. Это создает более благоприятные условия для развития корней.

Кроме того, кофейные остатки содержат небольшое количество питательных элементов, которые постепенно высвобождаются в процессе разложения органики. Однако использовать их без ограничений не стоит: избыток может привести к уплотнению почвы, появлению плесени и нарушению кислотно-щелочного баланса.

Существует несколько способов включить кофейную гущу в уход за домашними растениями.

Способ 1. Добавление в почвенную смесь

Один из наиболее простых вариантов - смешать предварительно высушенные кофейные остатки с грунтом.

Для этого:

  • Разложите использованную гущу тонким слоем на тарелке или подносе и дождитесь полного высыхания.
  • Добавьте 1–2 столовые ложки сухого материала на стакан почвенной смеси.
  • Тщательно перемешайте компоненты.
  • Используйте полученный состав при пересадке либо осторожно распределите небольшое количество по верхнему слою грунта.

Такую подкормку достаточно проводить примерно раз в четыре-шесть недель в период активного роста. Важно не превышать рекомендуемое количество, чтобы не ухудшить структуру земли.

Способ 2. Жидкая подкормка из кофейных остатков

Еще один вариант - приготовить слабый настой, который можно использовать вместо обычной воды при периодическом поливе.

Процесс приготовления достаточно простой:

  • Возьмите одну чайную ложку использованной кофейной гущи.
  • Залейте стаканом теплой воды.
  • Оставьте смесь на ночь для настаивания.
  • Утром тщательно процедите жидкость, удалив все твердые частицы.
  • Полученный настой используют в небольших количествах в течение периода вегетации.

Для большинства растений достаточно одной такой подкормки в месяц, если грунт и общее состояние цветка не требуют другого режима ухода.

Способ 3. Использование кофейной гущи в компосте

Если вы регулярно выращиваете комнатные или садовые растения, стоит обратить внимание на еще один способ применения кофейных отходов - компостирование.

В отличие от непосредственного внесения свежей гущи в горшки, этот вариант позволяет органическим остаткам постепенно разложиться и стать частью более сбалансированного удобрения.

  • Для этого добавьте кофейную гущу в компостную массу, смешивая ее с другими органическими материалами.
  • После завершения процесса компостирования готовую смесь можно использовать для обновления верхнего слоя грунта или улучшения состава почвы при пересадке.

Такой подход помогает рационально использовать бытовые отходы и получать дополнительный органический материал для ухода за растениями.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
/ Главред

Смотрите видео - защита цветов:

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