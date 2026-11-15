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Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 15:20
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Правильная осенняя подготовка кустов защитит их от грибковых болезней и морозов и сохранит урожай в следующем сезоне.
Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой
Как сохранить клубнику зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Зачем обрезать старую листву клубники перед зимой
  • Чем мульчировать грядку и когда убирать солому
  • Как защитить от мороза клубнику в горшках

видео дня

Клубника может без проблем плодоносить на одной грядке два-три года, но чтобы в следующем сезоне урожай не пострадал, кусты нужно правильно подготовить к зиме. Для этого специалисты советуют выполнить три шага: очистить растения от старой листвы, замульчировать почву и отдельно позаботиться о клубнике в горшках, сообщает Mein schöner Garten.

Начать следует с тщательной очистки кустов. Убрать нужно старые листья, стебли, а также усы с молодыми розетками. Дочерние растения соединены с материнским побегом, словно пуповиной, и только зря отнимают у него силы.

Оставшиеся листья становятся убежищем для возбудителей болезней, в частности серой гнили (Botrytis). Под ними в почве оседают споры корневой и плодовой гнили. В сочетании с зимней влагой грибок развивается особенно активно и может существенно навредить будущему урожаю.

Обрезка обеспечивает здоровый новый рост, ведь к кусту снова поступает больше света и воздуха. Растения можно смело укорачивать садовыми ножницами, однако с одной важной оговоркой.

"Сердце растения должно остаться целым: если срезать слишком глубоко, поврежденный куст восстанавливается с трудом", - предупреждают авторы издания.

Чем укрыть грядку на зиму

Следующий шаг - слой мульчи из перепревшего компоста вокруг кустов. Он не только сохраняет влагу летом, но и не дает морозу быстро проникнуть в почву, сглаживая резкие перепады температур.

Под мульчей почва остается рыхлой и богатой гумусом. Это лучшие условия для того, чтобы после зимы растения хорошо развивались и обильно завязывали ягоды. На тяжелых и переувлажненных почвах, напротив, значительно чаще встречаются корневые болезни, вызываемые почвенными грибами.

Кроме того, мульча уменьшает проникновение зимней влаги и сдерживает ливни. Когда капли не разбрызгиваются по земле, снижается риск попадания возбудителей болезней на листья.

Весной клубника прорастает сквозь питательный и тёплый слой скошенной травы или компоста. Иначе обстоит дело с соломой: её нужно вовремя убрать, ведь она отражает солнечный свет и мешает почве прогреться ранней весной. Открытая земля или почва, обогащенная уже разлагающимся компостом, наоборот, впитывают тепло.

В течение длительных суровых зим с сильными морозами или бесснежными заморозками кусты следует дополнительно укрыть хмизом. Как только температура начнёт повышаться, такое укрытие снимают.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Как сохранить клубнику в горшках

Клубнику в горшках, балконных ящиках или подвесных кашпо также нужно очистить перед зимовкой, а затем укрыть соломой. В то же время слишком плотное укрытие лишает растения доступа воздуха, что способствует развитию болезней и инфекций.

"Поэтому клубнику в горшках для зимовки никогда не заворачивайте в полиэтиленовую пленку", - предупреждает издание.

Емкости следует переставить в самое теплое место на улице, защищенное от дождя и ветра. Идеально подойдет крытый уголок террасы возле дома. От переохлаждения корней спасает деревянная доска или пенопластовая плита под дном горшка.

Если горшков несколько, их можно поставить плотно друг к другу, а промежутки между ними заполнить опавшими листьями.

Смотрите видео о том, как подготовить клубнику к зиме:

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