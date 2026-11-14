Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Начать работы помогли бы 100 млн долларов от Европейского инвестиционного банка, переговоры о которых уже ведутся.

https://glavred.info/economics/skolko-budet-stoit-tonnel-pod-dneprom-i-kogda-ego-postroyat-otvet-ministra-10812251.html Ссылка скопирована

Под Днепром в Киеве могут построить туннель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные цифры:

400-500 млн долларов - цена простого тоннеля без метро

Два-три года на строительство, если начать сейчас

С ЕИБ обсуждают привлечение 100 млн долларов

Самый простой тоннель под Днепром в Киеве без линии метрополитена может обойтись в 400-500 млн долларов, а его строительство займет около двух-трех лет. Об альтернативе переправам заговорили на фоне ударов страны-агрессора России по мостам столицы.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, передает УНИАН.

видео дня

Министр назвал ориентировочную стоимость самого бюджетного варианта проекта.

"Ориентировочная стоимость самого простого туннеля без метрополитена - 400-500 млн долларов", - сказал Калашник.

По его словам, сейчас ведутся предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн долларов, которые позволили бы начать строительство. Главным условием старта министр назвал финансирование.

"Начинать стоит уже сейчас, но главное - финансовые ресурсы. Чтобы их найти, нужно работать над этим", - отметил глава ведомства.

Когда могут построить тоннель под Днепром

Калашник рассказал, что с инициативой реализовать проект в Киеве выступила компания-посредник. Министр подчеркнул, что промедление удвоит сроки.

"Была компания-посредник, была хорошая инициатива по его реализации. Безусловно, это нужно делать. Если мы начнем сегодня, то через два-три года закончим. Если мы отложим и через три года начнем, то через шесть лет это закончим", - сказал он.

Однако компания так и не ответила на запрос об опыте строительства подобных объектов, имеющихся ресурсах и готовности приступить к работам. Для проекта можно использовать наработки прошлых лет, но существующую документацию нужно актуализировать.

"Сейчас все находится на стадии идеи, концепции и проектирования", - добавил министр.

Какие проекты тоннеля уже предлагали

Ранее американский консорциум предлагал правительству Украины построить тоннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства. Бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба рассказывал о проекте времен разработки Генплана столицы 2004-2008 годов: тоннель должен был пройти от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

13 ноября Калашник также заявил, что в Киеве планируют построить восемь мостовых переправ. Первые две могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Может ли Россия парализовать Киев ударами по мостам?

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду отметил, что полностью остановить столицу ударами по мостам вряд ли получится.

"Полностью парализовать Киев таким способом вряд ли возможно. Разве что на определенный промежуток времени. У нас уже случались ситуации, например во время сильных снегопадов, когда город фактически переживал транспортный паралич. Но в целом полностью остановить Киев невозможно", - подчеркнул специалист.

Вместе с тем, оценивая последствия для экономики и жителей, эксперт предупредил о более долгосрочном эффекте таких атак.

"Можно приглушить экономическую активность, вызвать отток населения, парализовать работу отдельных учреждений. Могут быть и дополнительные человеческие жертвы, например из-за того, что экстренный транспорт не сможет вовремя добраться до места назначения", - пояснил Беспалов.

Говоря о защите таких объектов, аналитик напомнил о мнении специалистов, что стратегические сооружения нужно дополнительно укреплять.

"Я и раньше читал мнения специалистов о том, что такие стратегические сооружения необходимо защищать. Это можно делать специальными сетками, другими конструкциями и усилениями", - добавил эксперт.

Удары по мостам Киева - новости

Как ранее писал Главред, Россия ведет кампанию ударов по мостам Киева. В ночь на 7 ноября в Северный мост в столице попали несколько ракет. Атака произошла во время ночного обстрела Киева.

До этого под удар попал Южный мост. В ночь на 27 октября армия РФ направила по Южному мосту несколько баллистических ракет, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, поврежденное полотно можно восстановить, но ремонт потребует времени.

Движение по поврежденному мосту восстанавливали поэтапно. С 30 октября по Южному мосту частично открыли проезд с левого на правый берег. Пока ехать можно только одной полосой и автомобилям массой до 10 тонн.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред