Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

Главное:
- Морские дроны Magura запускают FPV и тяжелые Nemesis
- С платформ поразили Панцирь-С1 и две ПУ С-400 в Крыму
- UFORCE привлекла 700 млн долларов при оценке в 6 млрд
Украинские морские дроны Magura, которые уже нанесли серьезные потери флоту страны-агрессора РФ в Черном море, превратились в носители для ударов по суше. С морских платформ Magura теперь запускают FPV-дроны и тяжелые беспилотники, а также высаживают наземных роботов, способных атаковать российские объекты на берегу.
Об этом пишет Business Insider. По данным издания, некоторые сценарии применения стали неожиданностью даже для производителя - украинской оборонной компании UFORCE.
Атаки украинских морских дронов повредили и уничтожили ряд российских кораблей, из-за чего Москве пришлось перевести значительную часть Черноморского флота из оккупированного Крыма. Теперь возможности Magura вышли далеко за пределы морских операций.
Основатель и генеральный директор UFORCE Олег Рогинский признал, что изобретательность военных удивила даже разработчиков.
"Я этого не ожидал. Именно изобретательность украинских инженеров и украинских солдат является движущей силой всего этого", - сказал он.
Что Magura уже уничтожили на суше
По данным ГУР, в августе беспилотники, запущенные с морских платформ Magura, уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Позже бойцы спецподразделения Group 13 поразили две пусковые установки С-400 и антенну, которую оккупанты использовали для управления беспилотниками Орион в Крыму, сообщала со ссылкой на разведку Украинская правда.
Командир Group 13 с позывным Тринадцатый назвал это фундаментальным изменением характера войны.
"Отныне наши Магуры угрожают российским оккупантам и на суше", - заявил он.
Летом появились и другие примеры. В июле морской дрон 123-й бригады территориальной обороны доставил наземного робота на Кинбурнскую косу для выполнения боевой задачи.
Зачем морским дронам тяжелые беспилотники Nemesis?
Во время сентябрьских учений Magura использовали для запуска беспилотников, высадки наземных роботов для штурма пляжа и доставки припасов. Рогинский не стал раскрывать оперативных деталей, но отметил, что морские дроны способны запускать тяжелые беспилотники Nemesis.
Такие дроны могут залетать далеко вглубь территории противника и атаковать, в частности, системы ПВО. По словам главы UFORCE, российские комплексы противовоздушной обороны создавались для перехвата ракет, а не тяжелых беспилотников, которые летят низко и ночью.
В октябре ГУР сообщило, что Magura получили ракетное вооружение и могут нести воздушные дроны для ударов по наземным объектам. Еще в 2024 году один из таких дронов сбил ракетой российский вертолет, а позже разведка заявляла об уничтожении с их помощью российских истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал об эволюции морских дронов во время выступления в парламенте Великобритании в марте.
"Мы начали с простых морских дронов-камикадзе. Затем мы создали дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты. Теперь у нас есть дроны, которые могут сбивать российские истребители с моря. Мы разработали катера, которые транспортируют другие дроны. У нас также есть катера, которые поражают цели на суше с моря", - сказал он.
Сколько теперь стоит UFORCE
В четверг, 12 ноября, UFORCE объявила о привлечении 700 млн долларов в рамках раунда финансирования серии А. После этого компанию оценили в 6 млрд долларов, сообщает Kyiv Independent.
Соинвесторами раунда стали американская Valor Equity Partners и британский государственный National Wealth Fund, также в нем участвовали венчурные фонды из Кремниевой долины. Средства направят на расширение производства в Украине и странах-партнерах.
Компания со штаб-квартирой в Лондоне и центрами в Киеве и Вашингтоне также разработала модель MV7 для британских вод и сотрудничает с американским производителем катеров ReconCraft. Рогинский считает, что будущее флотов за беспилотными и автономными системами, хотя в ближайшее время страны будут сочетать корабли с экипажами и безэкипажные платформы.
Морские дроны Magura - новости
Как сообщал Главред, морские платформы Magura начали применять против наземных целей еще летом. В конце июля бойцы Group 13 ГУР с помощью FPV-дронов, запущенных с Magura, поразили машину управления РЛС Подлет и запросчик Пароль-4 в Крыму. Это было первое показанное разведкой боевое применение морских дронов против объектов на суше.
В начале августа подразделение провело новую операцию. Тогда Group 13 уничтожила Панцирь-С1, стоимость которого оценивают примерно в 15 млн долларов. Для удара также использовали многофункциональные платформы Magura с FPV-дронами на борту.
Морские дроны действуют и у побережья полуострова. 7 августа ГУР показало видео морского парада Magura у Ялты. Операцию провели боевые платформы у южного побережья оккупированного Крыма.
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