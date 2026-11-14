Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

Даже в UFORCE не ожидали такого применения своих катеров, с которых уже поражали российские С-400 и Панцирь-С1.

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Украинские морские дроны научились воевать на суше / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот из видео

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Морские дроны Magura запускают FPV и тяжелые Nemesis

С платформ поразили Панцирь-С1 и две ПУ С-400 в Крыму

UFORCE привлекла 700 млн долларов при оценке в 6 млрд

Украинские морские дроны Magura, которые уже нанесли серьезные потери флоту страны-агрессора РФ в Черном море, превратились в носители для ударов по суше. С морских платформ Magura теперь запускают FPV-дроны и тяжелые беспилотники, а также высаживают наземных роботов, способных атаковать российские объекты на берегу.

Об этом пишет Business Insider. По данным издания, некоторые сценарии применения стали неожиданностью даже для производителя - украинской оборонной компании UFORCE.

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Атаки украинских морских дронов повредили и уничтожили ряд российских кораблей, из-за чего Москве пришлось перевести значительную часть Черноморского флота из оккупированного Крыма. Теперь возможности Magura вышли далеко за пределы морских операций.

Основатель и генеральный директор UFORCE Олег Рогинский признал, что изобретательность военных удивила даже разработчиков.

"Я этого не ожидал. Именно изобретательность украинских инженеров и украинских солдат является движущей силой всего этого", - сказал он.

Что Magura уже уничтожили на суше

По данным ГУР, в августе беспилотники, запущенные с морских платформ Magura, уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Позже бойцы спецподразделения Group 13 поразили две пусковые установки С-400 и антенну, которую оккупанты использовали для управления беспилотниками Орион в Крыму, сообщала со ссылкой на разведку Украинская правда.

Командир Group 13 с позывным Тринадцатый назвал это фундаментальным изменением характера войны.

"Отныне наши Магуры угрожают российским оккупантам и на суше", - заявил он.

Летом появились и другие примеры. В июле морской дрон 123-й бригады территориальной обороны доставил наземного робота на Кинбурнскую косу для выполнения боевой задачи.

Инфографика: Главред

Зачем морским дронам тяжелые беспилотники Nemesis?

Во время сентябрьских учений Magura использовали для запуска беспилотников, высадки наземных роботов для штурма пляжа и доставки припасов. Рогинский не стал раскрывать оперативных деталей, но отметил, что морские дроны способны запускать тяжелые беспилотники Nemesis.

Такие дроны могут залетать далеко вглубь территории противника и атаковать, в частности, системы ПВО. По словам главы UFORCE, российские комплексы противовоздушной обороны создавались для перехвата ракет, а не тяжелых беспилотников, которые летят низко и ночью.

В октябре ГУР сообщило, что Magura получили ракетное вооружение и могут нести воздушные дроны для ударов по наземным объектам. Еще в 2024 году один из таких дронов сбил ракетой российский вертолет, а позже разведка заявляла об уничтожении с их помощью российских истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал об эволюции морских дронов во время выступления в парламенте Великобритании в марте.

"Мы начали с простых морских дронов-камикадзе. Затем мы создали дроны с турелями, которые могут сбивать вертолеты. Теперь у нас есть дроны, которые могут сбивать российские истребители с моря. Мы разработали катера, которые транспортируют другие дроны. У нас также есть катера, которые поражают цели на суше с моря", - сказал он.

Сколько теперь стоит UFORCE

В четверг, 12 ноября, UFORCE объявила о привлечении 700 млн долларов в рамках раунда финансирования серии А. После этого компанию оценили в 6 млрд долларов, сообщает Kyiv Independent.

Соинвесторами раунда стали американская Valor Equity Partners и британский государственный National Wealth Fund, также в нем участвовали венчурные фонды из Кремниевой долины. Средства направят на расширение производства в Украине и странах-партнерах.

Компания со штаб-квартирой в Лондоне и центрами в Киеве и Вашингтоне также разработала модель MV7 для британских вод и сотрудничает с американским производителем катеров ReconCraft. Рогинский считает, что будущее флотов за беспилотными и автономными системами, хотя в ближайшее время страны будут сочетать корабли с экипажами и безэкипажные платформы.

Морские дроны Magura - новости

Как сообщал Главред, морские платформы Magura начали применять против наземных целей еще летом. В конце июля бойцы Group 13 ГУР с помощью FPV-дронов, запущенных с Magura, поразили машину управления РЛС Подлет и запросчик Пароль-4 в Крыму. Это было первое показанное разведкой боевое применение морских дронов против объектов на суше.

В начале августа подразделение провело новую операцию. Тогда Group 13 уничтожила Панцирь-С1, стоимость которого оценивают примерно в 15 млн долларов. Для удара также использовали многофункциональные платформы Magura с FPV-дронами на борту.

Морские дроны действуют и у побережья полуострова. 7 августа ГУР показало видео морского парада Magura у Ялты. Операцию провели боевые платформы у южного побережья оккупированного Крыма.

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