О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызунов

Даже идеальный порядок и регулярная уборка не гарантируют, что в доме не появятся грызуны.

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Как предотвратить появление мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

Похолодание и дожди заставляют мышей искать укрытие

Как защитить дом от повторного появления мышей

Домовые мыши давно приспособились жить рядом с человеком. Жилые помещения привлекают их доступностью еды, теплом и возможностью укрыться от опасностей.

Поэтому даже идеальный порядок и регулярная уборка не гарантируют, что в доме не появятся грызуны, пишет Martha Stewart.

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Причины их проникновения могут быть связаны с особенностями самого здания, окружающей территорией и изменениями погоды.

В поисках еды и воды

Одна из главных причин появления мышей - наличие доступных источников питания и влаги. Оставленные на столе продукты, открытые мусорные ведра, корм домашних животных и даже небольшие скопления воды могут привлечь незваных гостей.

Чтобы не создавать для грызунов благоприятных условий, рекомендуется:

Пересыпать крупы, сухие продукты и другие запасы в плотно закрывающиеся емкости.

Использовать мусорные контейнеры с надежными крышками.

Не оставлять миски с кормом животных на весь день.

Регулярно очищать поддоны холодильников и других бытовых приборов.

Своевременно ремонтировать протекающие краны и трубы.

Следить за уровнем влажности в подвале и других хозяйственных помещениях.

Даже небольшая щель может стать входом

Мышам не требуется широкий проход, чтобы попасть внутрь здания. Они способны проникать через отверстия размером около 6 мм - примерно с толщину обычного карандаша. Такие зазоры часто остаются возле водопроводных труб, электрических кабелей, коммуникационных вводов, а также образуются в результате появления трещин в фундаменте и наружных стенах.

Поэтому осматривать следует не только жилые комнаты, но и технические зоны. Особое внимание стоит уделить участкам под раковинами, местам прохождения труб через пол и стены, а также соединениям строительных конструкций.

Все обнаруженные отверстия необходимо тщательно закрыть. Для небольших щелей подойдут металлическая вата в сочетании с герметиком, для более крупных - прочная металлическая сетка и специальные материалы, устойчивые к повреждению грызунами. Обычная монтажная пена без дополнительной защиты не всегда становится надежным препятствием.

Проверку наружных стен и фундамента желательно повторять регулярно, особенно после ремонта, замены коммуникаций или прокладки новых кабелей.

Путь в дом может проходить через крышу

Мыши хорошо лазают и способны добраться до верхних этажей, используя ветви деревьев, лианы, провода и элементы наружной отделки. Поэтому отсутствие щелей на уровне земли еще не означает, что здание защищено от грызунов.

Потенциальными точками проникновения становятся поврежденные вентиляционные решетки, незакрытые пространства под карнизами, отверстия возле кровельных конструкций и плохо изолированные чердаки.

Для профилактики необходимо периодически осматривать крышу, чердачные вентиляционные отверстия, карнизы и места ввода наружных коммуникаций. Поврежденные участки следует ремонтировать, а вентиляционные проемы при необходимости закрывать металлической сеткой. Ветви деревьев и вьющиеся растения, соприкасающиеся с крышей, лучше обрезать.

Если на чердаке слышны шорохи, царапанье или другие подозрительные звуки, стоит проверить помещение на наличие следов грызунов.

Проблема может находиться за пределами участка

Иногда источник появления мышей расположен не в самом доме, а поблизости. Заброшенные территории, густые заросли, неухоженные постройки и скопления мусора создают удобные условия для размножения и укрытия грызунов.

Если подобная ситуация наблюдается на соседнем участке, самостоятельно устранить причину может быть сложно. В таком случае можно обратиться в местную администрацию или управляющую организацию, сообщив о проблеме и ее последствиях для окружающих домов.

Сад и двор тоже привлекают грызуновНе только продукты внутри помещений становятся приманкой для мышей. Кормушки для птиц, огороды, ягодные кустарники и плодовые деревья также могут обеспечивать их пищей.

Чтобы уменьшить привлекательность участка, следует регулярно убирать рассыпавшиеся семена из-под кормушек, собирать упавшие плоды и защищать грядки. Запасы дров желательно размещать на некотором расстоянии от стен дома и не допускать образования под ними укромных мест для животных.

/ Главред

Похолодание и дожди заставляют мышей искать укрытие

С наступлением осени и зимы вероятность появления грызунов в жилых помещениях возрастает. Теплый дом с постоянной температурой становится для них гораздо привлекательнее, чем открытая территория. Сильные осадки также могут вытеснять мышей из привычных укрытий, заставляя искать сухое место внутри построек.

В первую очередь стоит проверить чердак, подвал, гараж и другие помещения, которые редко используются. Необходимо убедиться, что дверные уплотнители не повреждены, оконные сетки целы, а вентиляционные отверстия надежно защищены.

При этом сезонность не должна вводить в заблуждение: мыши способны обитать в домах круглый год. Поэтому профилактический осмотр лучше сделать регулярной частью ухода за жильем.

Как защитить дом от повторного появления мышей

Главное условие надежной защиты - устранение всех возможных путей проникновения. Даже небольшие незаметные отверстия могут свести на нет усилия по поддержанию чистоты и борьбе с грызунами.

Особенно тщательно стоит проверить следующие места:

Сантехнические коммуникации . Осмотрите пространство под мойками и раковинами, закройте зазоры вокруг труб, проходящих через стены и пол.

. Осмотрите пространство под мойками и раковинами, закройте зазоры вокруг труб, проходящих через стены и пол. Вентиляционные отверстия . Установите прочные металлические решетки с небольшими ячейками, в том числе на выходах вентиляции сушильных машин.

. Установите прочные металлические решетки с небольшими ячейками, в том числе на выходах вентиляции сушильных машин. Входные двери и гараж . Проверьте, насколько плотно закрываются двери, включая выходы в подвал и хозяйственные помещения.

. Проверьте, насколько плотно закрываются двери, включая выходы в подвал и хозяйственные помещения. Кабельные вводы . После установки интернета, телевидения или другого оборудования убедитесь, что вокруг новых проводов не осталось открытых отверстий.

. После установки интернета, телевидения или другого оборудования убедитесь, что вокруг новых проводов не осталось открытых отверстий. Места подключения бытовой техники . Пространство за посудомоечной и стиральной машинами часто остается без внимания, хотя вокруг труб и соединений могут образовываться удобные проходы для грызунов.

Защита дома от мышей требует комплексного подхода: важно не только поддерживать чистоту, но и своевременно устранять строительные дефекты, ограничивать доступ к пище и воде и следить за состоянием участка. Именно сочетание этих мер помогает сделать жилье гораздо менее привлекательным для нежелательных соседей.

Смотрите видео - способ отвадить мышей:

Пищевую соду также иногда называют среди народных способов борьбы с мышами. Считается, что при попадании в пищеварительную систему она вступает в реакцию с образованием газа, который грызуны не способны эффективно выводить. Это может привести к тяжелым нарушениям работы организма и даже гибели животного.

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