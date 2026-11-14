Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Согласно народным приметам, некоторые предметы в доме связаны с негативной энергией и неудачами. Какие вещи могут иметь плохое значение?

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Плохие приметы в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие вещи считаются дурными приметами

Почему не рекомендуют хранить сломанные предметы

Какие находки и подарки связывают с неудачей

Во многих культурах существуют суеверия, связанные с предметами домашнего обихода. Разбитое зеркало, увядшие цветы или остановившиеся часы в народных поверьях могут символизировать неприятности, застой в жизни и проблемы в семье. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет польское издание Interia Kobieta, некоторые обычные вещи, которые есть почти в каждом доме, издавна считаются символами неудачи и негативной энергии. Эти поверья не имеют научного подтверждения, однако они до сих пор остаются частью народных традиций и примет.

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Разбитое зеркало и поврежденная посуда

Одним из самых известных дурных предзнаменований считается разбитое зеркало. Согласно старинным поверьям, оно может навлечь семь лет неудач. Также трещины и повреждения на зеркальной поверхности символически связывают с нарушением гармонии в жизни.

Не рекомендуется хранить и разбитую фарфоровую посуду. Её связывают с хрупкостью семейных отношений, конфликтами и потерей домашнего уюта. Поэтому повреждённые чашки, тарелки и вазы лучше не оставлять среди вещей, которыми пользуются ежедневно.

Старые остановившиеся часы

Часы, которые давно не работают, также попали в список предметов с плохой символикой. В народных поверьях остановившийся механизм ассоциируется с застоем, отсутствием развития и невозможностью двигаться вперед.

Особое беспокойство вызывала внезапная остановка часов. Раньше это могли воспринимать как предупреждение о смерти или другом несчастье. Конечно, такие убеждения не имеют доказательной базы, но традиция избавляться от неисправных часов сохранилась.

Увядшие растения и охотничьи трофеи

По народным приметам, увядшие комнатные растения могут притягивать негативную энергию. Их связывают с упадком, застоем и завершением определенного жизненного этапа. Поэтому сухие листья и растения, которые уже не удается спасти, рекомендуют убирать из дома.

Не лучшим украшением для дома считаются и охотничьи трофеи, а также ковры из натуральной кожи. В некоторых традициях они символизируют смерть и создают атмосферу тревоги. Вместо этого сторонники таких суеверий советуют выбирать декор, который ассоциируется с жизнью и спокойствием.

Старые пуговицы и вещи, связанные с бедностью

Особое место среди предметов с негативной символикой занимают старые пуговицы. Согласно древним поверьям, их хранение может привлекать бедность и препятствовать финансовому благополучию.

Еще одна распространенная приметка касается сумочки, оставленной на полу. Считается, что так можно потерять деньги и отпугнуть финансовую удачу. Именно поэтому некоторые люди стараются никогда не ставить сумки на пол.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Найденные монеты и старинные вещи

Найденная на улице монета обычно кажется приятной неожиданностью. Однако старые поверья предостерегают от таких находок. Люди верили, что вместе с предметом можно принести домой негативную энергию его предыдущего владельца.

Осторожно советуют относиться и к старинным вещам, приобретённым на блошиных рынках или антикварных ярмарках. Согласно суевериям, предметы могут хранить эмоции и воспоминания людей, которым они ранее принадлежали.

Почему не рекомендуют дарить ножи и ножницы

Острые предметы, в частности ножи и ножницы, также имеют неоднозначную символику. По народным приметам, такие подарки могут привести к ссорам и разрыву отношений между людьми.

Считается, что острые лезвия символически перерезают связь между дарителем и получателем подарка. Именно поэтому в некоторых традициях за такой подарок дают символическую монету, как бы покупая подарок, а не принимая его бесплатно.

Стоит помнить, что все эти утверждения относятся к народным верованиям и суевериям, а не к научно доказанным фактам. В то же время избавиться от сломанных, ненужных или испорченных вещей полезно хотя бы для того, чтобы освободить место и сделать дом более опрятным.

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