Гости будут просить добавки: рецепт праздничного салата с курицей и шампиньонами

Ищете новое блюдо для праздничного меню? Попробуйте салат с куриным филе, обжаренными шампиньонами, маринованными огурцами и пикантной заправкой

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Новогодний салат / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие ингредиенты нужны для салата

Как сочетать курицу, грибы и маринованные огурцы

Чем заправить блюдо для особого вкуса

До новогодних праздников остается всё меньше времени, поэтому хозяйки уже начинают продумывать праздничное меню. Особую популярность приобретают блюда, которые не требуют сложных ингредиентов, но обладают насыщенным вкусом и прекрасно дополняют праздничный стол. Главред расскажет подробнее.

Украинская блогерша и мама четверых детей Инесса Смирнова на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей и шампиньонами. В блюде сочетаются обжаренное куриное филе, ароматные грибы, маринованные огурцы и яйца. Особую пикантность придает заправка с зерновой горчицей.

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Ингредиенты для праздничного салата

Для приготовления салата понадобятся:

шампиньоны;

репчатый лук;

куриное филе;

маринованные огурцы;

яйца;

зеленый лук;

майонез или греческий йогурт;

горчица в зернах;

соль и молотый черный перец по вкусу.

Видео с новогодним рецептом можно посмотреть здесь:

Как приготовить салат с курицей и грибами

Сначала подготовьте шампиньоны. Нарежьте их и обжарьте на растительном масле, добавив соль и любимые специи. Отдельно приготовьте лук, нарезанный полукольцами. Обжаривайте его до мягкости и золотистого цвета.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до появления золотистой корочки. Яйца отварите вкрутую, остудите и измельчите. Маринованные огурцы нарежьте соломкой.

Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску. Добавьте измельченный зеленый лук, соль и молотый черный перец.

В качестве заправки используйте майонез или греческий йогурт с зернистой горчицей. Такая смесь сделает вкус салата более выразительным и придаст ему легкую пикантность. Заправьте ингредиенты и тщательно перемешайте.

Салат с курицей, шампиньонами и маринованными огурцами готов к подаче. Он сочетает в себе доступные продукты, простоту приготовления и насыщенный вкус, поэтому может стать одним из вариантов меню на Новый год.

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