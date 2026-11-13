Смородина отблагодарит обильным урожаем: что нужно сделать с кустами в ноябре

Правильная обрезка, осенняя подкормка и обработка железным купоросом помогут сохранить здоровье растений и обеспечить обильный урожай в следующем сезоне.

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Смородина даст более обильный урожай - что нужно сделать с кустами в ноябре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Как ухаживать за черной смородиной осенью

Когда обрезать смородину осенью

Как правильно обрезать черную смородину,

Черная смородина требует обязательной подготовки к зиме в ноябре: садоводам необходимо провести обрезку, внести удобрения, убрать опавшие листья и защитить кусты от грибковых заболеваний. Правильная осенняя агротехника поможет сохранить здоровье растений, стимулировать образование новых побегов и поддержать высокую урожайность.

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Блогерша, садовод с многолетним стажем и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк рассказала, как правильно ухаживать за чёрной смородиной в ноябре, какие ветки нужно удалять и чем обрабатывать кусты перед зимой. Какие работы нельзя пропускать и как правильно подготовить ягодник к холодам - выяснял Главред.

Когда обрезать чёрную смородину осенью

Лучшее время для осенних работ наступает после полного или почти полного опадения листьев. В этот период растение переходит в состояние покоя, поэтому удаление лишних побегов не создает такого риска, как весенняя обрезка в начале сокодвижения.

Надежда Подлесник рекомендует не откладывать процедуру до весны из-за переменчивой погоды и раннего пробуждения растений.

"Почему мы обычно проводим обрезку именно осенью? Дело в том, что когда листья с кустика уже опали, он находится в состоянии покоя. Поэтому обрезка ему никак не повредит. А вот весной мы никогда не знаем, как угадать с погодой", - отметила садовница.

Как правильно обрезать кусты чёрной смородины

Первый этап - санитарная очистка. Нужно осмотреть каждый куст и удалить сухие, сломанные и поврежденные ветки. Также стоит удалить побеги, которые растут внутрь, перекрещиваются или трутся друг о друга.

Особое внимание следует уделить направлению роста молодых почек. Срезы нужно делать так, чтобы новые побеги развивались наружу, а середина растения оставалась открытой.

"Дело в том, что в любом кусте побеги не должны пересекаться. Центр куста всегда должен оставаться свободным. Поэтому мы проводим обрезку: отступаем на 0,5 сантиметра от почки и делаем резкий срез", - подчеркнула Надежда Подлесняк.

Если старая ветка перекрещивается с молодой, садовница советует оставлять более перспективный молодой побег. Это помогает избежать загущения и обеспечивает равномерное развитие куста.

Как определить старые ветки смородины, которые нужно удалить

При формировании растения важно правильно оценить возраст и продуктивность каждого побега. Молодые ветки обычно имеют гладкую поверхность, тогда как старые отличаются окраской и более заметными признаками возраста.

Однако одного внешнего вида недостаточно. Садовница советует оценивать ежегодный прирост, ведь именно он помогает понять, насколько хорошо развивается ветка.

"Друзья, хорошим годовым приростом для чёрной смородины считается длина побега от 30 до 60 сантиметров. Как видите, наш куст дал прирост примерно от 40 до 50 сантиметров. Это очень хороший показатель", - рассказала специалистка.

Если же новый прирост составляет менее 15–20 сантиметров, это может свидетельствовать о проблемах с развитием растения. Среди возможных причин - недостаточная подкормка, засуха или естественное старение куста.

На сколько сантиметров обрезать молодые побеги смородины

После санитарной обрезки нужно перейти к укорачиванию однолетних приростов. Садовница рекомендует удалять примерно треть длины молодого побега - ориентировочно 15 сантиметров.

После процедуры на ветке должно остаться достаточно хорошо развитых почек, которые обеспечат дальнейшее ветвление.

"Если взять побег, на котором куст дал прирост, то нужно срезать верхушку длиной примерно 15 сантиметров, то есть около трети прироста. Можно также отсчитать три-пять хорошо развитых почек. На кусте должно остаться от 25 до 35 сантиметров крепкого однолетнего прироста", - посоветовала Надежда Подлесняк.

Важно правильно выбирать место среза. Верхняя почка должна смотреть наружу, а сам срез необходимо делать под углом 45 градусов, отступив на 0,5–1 сантиметр от нее. Это поможет не повредить почку и избежать застоя воды на срезе.

Такая процедура стимулирует образование боковых побегов. По словам садовода, весной каждая укороченная ветка может дать от трех до пяти новых побегов второго порядка.

Чем подкормить смородину в ноябре перед зимой

После завершения обрезки нужно позаботиться о питательных веществах, которые помогут растению подготовиться к следующему сезону. Для осенней подкормки Надежда Подлесник рекомендует использовать два минеральных удобрения.

На один взрослый куст необходимо подготовить 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.

Удобрения нужно равномерно распределить вокруг растения по приствольному кругу и заделать в почву.

Отдельно садовница подчеркивает важность влаги. Если осень сухая, перед внесением подкормки землю нужно хорошо полить.

"На один такой взрослый куст требуется два-три ведра воды", - отметила специалист.

Смотрите видео о том, чем подкормить смородину в ноябре:

Обработка смородины железным купоросом осенью

Еще один важный этап ухода в ноябре - профилактическая обработка кустов железным купоросом. Ее проводят после опадения листьев, когда растение уже находится в состоянии покоя.

Перед опрыскиванием нужно убрать всю старую листву из-под кустов. Именно в растительных остатках могут сохраняться возбудители антракноза и другие вредные организмы.

Также необходимо осмотреть почки. Если они неестественно увеличены, округлые и напоминают маленькие кочаны капусты, это может быть признаком поражения почковым клещом.

Такие образования нужно удалить перед обработкой. Надежда Подлесник отдельно предупреждает, что железный купорос не уничтожает этого вредителя.

Для опрыскивания взрослых кустов садовница использует трёхпроцентный раствор препарата, а для молодых растений, высаженных в этом году, рекомендует более низкую концентрацию.

"Если у вас есть молодые кусты смородины, посаженные в этом году, для них нужно приготовить раствор концентрацией 1,5–2 %, то есть использовать 150–200 граммов препарата на 10 литров воды, чтобы не повредить нежные побеги. Взрослые кусты мы будем обрабатывать трехпроцентным раствором железного купороса, то есть будем использовать 300 граммов препарата на 10 литров воды", - рассказала садовод.

Для приготовления смеси важно использовать пластиковую емкость. Железная и оцинкованная посуда не подходят для этой процедуры.

Опрыскивание лучше проводить на следующий день после обрезки, чтобы свежие срезы успели немного подсохнуть. Для работы стоит выбирать утро или полдень, когда температура воздуха составляет примерно +5 °C.

По словам эксперта, такая обработка помогает уменьшить количество возбудителей грибковых заболеваний, в частности мучнистой росы, антракноза и септориоза. Также раствор воздействует на яйца тли и щитовки.

Как утеплить смородину на зиму

Чёрная смородина относится к морозостойким культурам, поэтому сложного укрытия для взрослых здоровых кустов обычно не требуется. В то же время садовница рекомендует защитить корневую систему от резких перепадов температуры с помощью мульчирования.

Для этого можно использовать перегной или перепревший компост. Оптимальная толщина слоя составляет 5–10 сантиметров.

Если органических удобрений нет, подойдут торф или сухая опавшая листва, но она должна быть здоровой.

"Смородина обычно морозостойка и не требует особого утепления. Но если у вас есть перегной или перепревший компост, хорошо бы замульчировать приствольный круг. Оптимальная толщина слоя мульчи - 5–10 сантиметров. Это защитит корни от резких перепадов температур", - посоветовала Надежда Пидлесняк.

В качестве альтернативы можно использовать белое агроволокно, если нет материалов для мульчирования.

Как размножить смородину осенью с помощью отводков

Во время осеннего ухода можно одновременно подготовить молодые растения для будущей рассадки. Для этого садовод использует метод размножения отводками.

Нужно выбрать подходящий побег, пригнуть его к земле, выкопать небольшую ямку и прикопать часть ветки рыхлой почвой. Чтобы побег оставался зафиксированным, его можно прижать кирпичом.

Весной на прикопанной части должны появиться молодые побеги. В дальнейшем их нужно окучить, а верхушку материнского побега обрезать. К осени можно получить отдельный молодой куст смородины.

Что ещё нужно учесть при осенней обрезке смородины

После удаления старых и поврежденных ветвей важно осмотреть места срезов. Если толщина удаленных побегов превышает 8–10 миллиметров, их необходимо обработать садовым варом.

Это дополнительная защита древесины от морозов и инфекций.

Также стоит обратить внимание на смородиновую стеклочку. Её гусеницы повреждают внутреннюю часть ветвей, из-за чего побеги постепенно теряют жизнеспособность. Поэтому регулярный осмотр растений и своевременное удаление поражённых частей остаются важными составляющими ухода за ягодником.

Смородина / Инфографика: Главред

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