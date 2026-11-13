РФ рисует 'новые границы': в ISW назвали регионы, которые хочет забрать Путин

Москва претендует на неоккупированные территории четырёх областей и выдвигает ультиматумы в отношении НАТО и безопасности в Европе.

https://glavred.info/war/rf-risuet-novye-granicy-v-isw-nazvali-regiony-kotorye-hochet-zabrat-putin-10811741.html Ссылка скопирована

Чего требует Путин после переговоров / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Путин не отказался ни от одного требования после переговоров в Абу-Даби

Россия считает своей границей пределы четырёх аннексированных областей

Российский диктатор Владимир Путин и представители его делегации после очередного раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби вновь подтвердили неизменность максималистских требований Кремля в отношении Украины. Путин не демонстрирует готовности уступать ни в одном из своих требований. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Москва по-прежнему настаивает на первоначальных территориальных претензиях к Украине, а также выдвигает ультиматумы в отношении НАТО и полного пересмотра европейской архитектуры безопасности, сформированной после окончания холодной войны.

видео дня

"Заявления Путина и членов нынешней российской переговорной группы отражают официальную позицию России на переговорах и четко демонстрируют, что Кремль не желает идти на компромисс в отношении своих первоначальных военных требований", - говорится в отчете.

В ISW отмечают, что РФ отказывается соглашаться на создание какой-либо демилитаризованной зоны на территории послевоенной Украины.

Также Кремль не собирается отказываться от требования передать России неоккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые российская армия до сих пор не смогла захватить.

В частности, во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин заявил, что страна-агрессор считает свою государственную границу единственной четкой "линией разграничения" между РФ и Украиной.

В то же время к своим границам он незаконно причисляет четыре частично оккупированные области Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Таким образом, Кремль фактически продолжает настаивать на признании своих территориальных претензий к Киеву.

Кроме того, Путин нагло утверждал, что спорные "серые зоны" являются нечеткими и что мирные переговоры, на которых обсуждаются такие зоны, "не приведут к прочному, стабильному миру".

"Заявление Путина предполагает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине и что он хочет иметь возможность развернуть свои войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы", - отмечают аналитики.

Диктатор также отмечает, что согласится лишь на мирное урегулирование, которое предоставит Москве полный контроль над всеми Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

"Российские чиновники и Путин неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированные региона частью Российской Федерации, даже если их войска не полностью оккупировали эти регионы", - подытожили в ISW.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Изменит ли Россия планы относительно войны

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Россия продолжит войну против Украины после промежуточных выборов в США.

По его мнению, не добившись желаемого на переговорах, Кремль будет пытаться достичь своих целей военной силой.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: если не удалось добиться желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой", - убежден он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, специальный представитель США Джаред Кушнер заявил, что Соединенные Штаты работают над самым масштабным обменом пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Кроме того, Киев и Москва согласились расширить формат будущих переговоров и привлечь к ним европейские страны.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырех сторон.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби мир стал ближе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред