РФ рисует 'новые границы': в ISW назвали регионы, которые хочет забрать Путин

Ключевые тезисы:
- Путин не отказался ни от одного требования после переговоров в Абу-Даби
- Россия считает своей границей пределы четырёх аннексированных областей
Российский диктатор Владимир Путин и представители его делегации после очередного раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби вновь подтвердили неизменность максималистских требований Кремля в отношении Украины. Путин не демонстрирует готовности уступать ни в одном из своих требований. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики подчеркивают, что Москва по-прежнему настаивает на первоначальных территориальных претензиях к Украине, а также выдвигает ультиматумы в отношении НАТО и полного пересмотра европейской архитектуры безопасности, сформированной после окончания холодной войны.
"Заявления Путина и членов нынешней российской переговорной группы отражают официальную позицию России на переговорах и четко демонстрируют, что Кремль не желает идти на компромисс в отношении своих первоначальных военных требований", - говорится в отчете.
В ISW отмечают, что РФ отказывается соглашаться на создание какой-либо демилитаризованной зоны на территории послевоенной Украины.
Также Кремль не собирается отказываться от требования передать России неоккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые российская армия до сих пор не смогла захватить.
В частности, во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин заявил, что страна-агрессор считает свою государственную границу единственной четкой "линией разграничения" между РФ и Украиной.
В то же время к своим границам он незаконно причисляет четыре частично оккупированные области Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Таким образом, Кремль фактически продолжает настаивать на признании своих территориальных претензий к Киеву.
Кроме того, Путин нагло утверждал, что спорные "серые зоны" являются нечеткими и что мирные переговоры, на которых обсуждаются такие зоны, "не приведут к прочному, стабильному миру".
"Заявление Путина предполагает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине и что он хочет иметь возможность развернуть свои войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы", - отмечают аналитики.
Диктатор также отмечает, что согласится лишь на мирное урегулирование, которое предоставит Москве полный контроль над всеми Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.
"Российские чиновники и Путин неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированные региона частью Российской Федерации, даже если их войска не полностью оккупировали эти регионы", - подытожили в ISW.
Изменит ли Россия планы относительно войны
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Россия продолжит войну против Украины после промежуточных выборов в США.
По его мнению, не добившись желаемого на переговорах, Кремль будет пытаться достичь своих целей военной силой.
"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: если не удалось добиться желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой", - убежден он.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, специальный представитель США Джаред Кушнер заявил, что Соединенные Штаты работают над самым масштабным обменом пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Кроме того, Киев и Москва согласились расширить формат будущих переговоров и привлечь к ним европейские страны.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырех сторон.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби мир стал ближе.
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