Осадчая соберет украинских звезд и семьи с приемными детьми за одним столом

Главными гостями праздничного вечера станут семьи, воспитывающие приемных детей.

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Осадчая готовит проект к Рождеству / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

Кого из звезд пригласила Осадчая

Какой сюрприз может ждать зрителей

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая готовит особенный подарок зрителям к рождественским праздникам.

Как сообщает 1+1, 24 декабря на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера благотворительного проекта "Родинне Різдво с Катей Осадчей", который объединит семьи из разных регионов страны и известных украинских исполнителей.

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Главными гостями праздничного вечера станут семьи, воспитывающие приемных детей, а музыкальную атмосферу создадут популярные артисты. К проекту присоединятся Альона Омаргалиева, MONATIK, Дзидзьо, Злата Огневич, Тоня Матвиенко, группа KAZKA, YAKTAK и другие исполнители.

От благотворительного ужина до большого телевизионного проекта

Идея рождественской встречи появилась благодаря благотворительной инициативе Фундации Екатерины Осадчей, которая помогает детям, оставшимся без родительской опеки. Особое внимание организация уделяет приемным семьям и детским домам семейного типа.

У Осадчей новый проект / Фото 1+1

Как рассказала ведущая, впервые подобный праздник команда организовала год назад. Тогда семьи из разных уголков Украины пригласили на большой рождественский ужин. Для родителей и детей накрыли стол длиной 120 метров, а чтобы участники смогли добраться до места проведения мероприятия, организовали десять дополнительных железнодорожных вагонов.

Осадчая призналась, что прошлогодняя встреча получилась настолько трогательной, что команда захотела поделиться ее атмосферой с гораздо большим количеством людей. Так благотворительный ужин превратился в телевизионный проект.

У Осадчей новый проект / Фото 1+1

По замыслу ведущей, праздничный стол должен стать символом единства и семейного тепла, объединяя не только приглашенных гостей, но и зрителей по всей Украине.

Какие сюрпризы приготовили украинские звезды

В этом году музыкальная программа будет еще масштабнее. Каждый приглашенный артист подготовит специальный номер: знакомые украинские композиции прозвучат в необычных рождественских аранжировках и новых музыкальных интерпретациях.

Зрителей ждут выступления Альоны Омаргалиевой, MONATIK, Дзидзьо, Златы Огневич, Тони Матвиенко, KAZKA и YAKTAK. Организаторы обещают, что музыкальные номера станут одной из главных составляющих праздничного вечера.

К семейному празднику присоединятся и младшие сыновья Екатерины Осадчей - девятилетний Иван и пятилетний Данило. В прошлом году младший сын телеведущей даже вышел на сцену вместе с актрисой Анастасией Цимбалару во время поэтического выступления.

Появится ли Данило на сцене и на этот раз, Осадчая пока не раскрывает. Таким образом, участие мальчика может стать одним из сюрпризов предстоящего эфира.

Премьера благотворительного проекта "Родинне Різдво с Екатериной Осадчей" состоится 24 декабря на телеканале "1+1 Украина". Зрителей приглашают провести Святвечер в компании украинских семей, артистов и рождественских традиций.

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О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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