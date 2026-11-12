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Пожелтевшие подушки станут белоснежными: секретный трюк уберет даже старые пятна

Инна Ковенько
12 ноября 2026, 15:58
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Даже при регулярной смене наволочек на белых подушках со временем появляются желтые пятна, от которых не всегда удается избавиться обычной стиркой.
Как отбелить подушки
Как отбелить подушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему белые подушки желтеют
  • Как удалить желтые пятна с подушек
  • Как понять, что подушку нужно заменить

Даже при регулярной смене постельного белья на белых подушках со временем появляются желтые пятна. Обычной стирки не всегда достаточно, чтобы избавиться от таких загрязнений.

Главред расскажет, как очистить подушку от желтизны и вернуть ей опрятный вид.

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Почему подушки желтеют

Основная причина пожелтения - пот, который выделяется организмом во время сна, пишет Lovedeco. Вместе с влагой в волокна ткани попадают соли и другие вещества. Со временем они накапливаются и оставляют желтоватые следы, особенно в местах постоянного контакта с головой.

Также на подушке оседает кожное сало, выделяемое кожей и кожей головы. Пожелтение могут усиливать ночные кремы, лосьоны, масла для волос и остатки макияжа. Эти вещества проникают в материал и оставляют стойкие пятна.

Еще одна причина - сон с мокрыми волосами. Влага попадает внутрь подушки и может долго оставаться в наполнителе. При недостаточном проветривании это способствует появлению затхлого запаха и плесени. Внутри изделия также скапливаются отмершие клетки кожи и пыль, которые создают благоприятную среду для пылевых клещей.

Как отстирать желтые пятна с подушек

Перед чисткой проверьте этикетку изделия. Синтетические подушки часто можно стирать в стиральной машине, пуховые и перьевые требуют более деликатного ухода, а модели из пены с эффектом памяти обычно нельзя полностью погружать в воду.

Для удаления пожелтения на некоторых белых тканях можно использовать 3% перекись водорода. Нанесите небольшое количество раствора на загрязненные участки, оставьте на 15–20 минут, а затем осторожно промокните влажной тканью. Сначала проверьте средство на незаметном участке.

Также подойдут ферментные средства для удаления пятен от пота и жира. Для белых подушек можно использовать кислородный отбеливатель без хлора, если он совместим с материалом. Не смешивайте разные чистящие средства между собой.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Если производитель разрешает машинную стирку, загрузите две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить вес в барабане. Используйте деликатный режим и температуру, указанную на этикетке. Для многих моделей подходит 30–40 градусов.

Жидкого моющего средства добавляйте немного: его избыток может остаться внутри наполнителя и вызвать неприятный запах. По возможности включите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

После стирки подушку нужно тщательно высушить, поскольку остаточная влага внутри может привести к появлению плесени и затхлого запаха.

Как предотвратить пожелтение подушек

Уменьшить попадание пота и кожного сала поможет защитный чехол на молнии, который надевают под обычную наволочку. Лучше выбирать водонепроницаемые, но воздухопроницаемые модели. Чехол нужно стирать примерно раз в неделю вместе с постельным бельем.

Саму подушку обычно достаточно стирать раз в три-четыре месяца, если это разрешено производителем. Также стоит не ложиться спать с мокрыми волосами и регулярно проветривать спальню. Желаемый уровень влажности воздуха в комнате - 30–50%, поскольку чрезмерная влажность способствует появлению пылевых клещей и плесени.

Когда нужно менять подушку

Большинство подушек рекомендуется заменять каждые один-два года, но срок службы зависит от наполнителя и качества изделия. Синтетические модели обычно изнашиваются быстрее, тогда как латексные подушки и изделия из пены с эффектом памяти могут служить дольше.

Главный признак износа - потеря формы. Если подушка стала плоской, наполнитель сбился в комки и больше не восстанавливает объем после встряхивания, она уже не обеспечивает должной поддержки головы и шеи.

Также подушку стоит заменить, если неприятный запах не исчезает после стирки, а на поверхности появились признаки плесени. Крупные желтые пятна, которые не удается вывести, могут свидетельствовать о значительном износе, однако само пожелтение не является поводом для немедленной утилизации изделия. Важно учитывать его состояние, запах и комфорт во время сна.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

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