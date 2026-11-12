Датчане специально выкапывают ямы в своих садах: мало кто знает, для чего они

Неглубокая впадина с многолетними растениями принимает воду с крыши, отводит её от фундамента и сохраняет влагу в почве в засуху.

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Как простая впадина на газоне спасает от ливней и засухи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Что такое датский дождевой сад

Как обустроить такую впадину на собственном участке

Какие растения выдерживают и затопление, и засуху

Датчане специально выкапывают на приусадебных участках неглубокие впадины, засаженные травами и многолетниками. Эти так называемые дождевые сады, которые в Дании называют regnbede, во время ливней принимают воду с крыши и защищают дом от подтопления, а в засуху сохраняют влагу в почве, сообщает WP Dom.

На вид такое углубление напоминает обычную цветочную клумбу, расположенную ниже уровня газона. На самом деле это естественная система удержания воды. Осадки с крыши, террасы или вымощенного подъезда направляются в чашу, а не на тротуары или к фундаменту.

В отличие от декоративного пруда, впадина большую часть года остается сухой и начинает работать только во время сильных дождей. Вода постепенно фильтруется через слои почвы и гравия и обычно за 24–48 часов проникает вглубь. Вместо того чтобы попасть в канализационные трубы, она пополняет грунтовые воды и остается в экосистеме участка.

В Польше идеалом до сих пор считается ровный участок с коротко подстриженной травой и тротуарной плиткой, а любые неровности засыпают. Воду из водосточных желобов там стараются как можно быстрее сбросить в ливневую канализацию или за пределы участка. При резких погодных аномалиях такой подход всё чаще приводит к затоплению подъездов и подвалов.

"Обычная пересушенная почва под газоном в такие моменты действует как бетон и не успевает впитывать гектолитры воды", - пишет издание.

От защиты фундамента до экономии на поливе

Главное преимущество дождевого сада - меньшая нагрузка на водосточную систему. Когда поток из желоба направляется в углубление, вода не заливает цоколь и гараж.

Кроме того, влага, накопленная глубже в почве, испаряется значительно медленнее. Это создает благоприятный микроклимат для соседних растений и позволяет сэкономить на поливе.

Корни правильно подобранных растений работают как биологический фильтр и задерживают загрязнения, смытые с крыши или брусчатки. Влажная клумба также привлекает полезных насекомых, птиц и опылителей.

Как обустроить впадину и что в ней посадить

Для базового дождевого сада не нужны ни специальная техника, ни большие затраты. Впадину выкапывают не менее чем в 3–5 метрах от фундамента, чтобы влага не попадала в стены. Обычно достаточно глубины 30–50 см с пологими краями в форме неглубокой миски.

Дно следует покрыть слоем гравия или песка для лучшего дренажа, а сверху насыпать проникную смесь садовой земли с песком. Дождевую воду с водосточного желоба можно подвести декоративным каменным желобом, сухим ручьем или зарытой дренажной трубой.

Успех решения зависит от растений. Они должны выдерживать как временное нахождение в воде, так и последующие периоды полной засухи. В центральной, самой низкой части впадины хорошо будут себя чувствовать ирис болотный и сибирский, плакун иволистный, осока чёрная и просовидная, гадючник вязолистный и вербозиль монетчатое.

Развитая корневая система этих растений разрыхляет почву и повышает её способность впитывать воду. Кроме того, она образует естественную сетку, которая укрепляет дно впадины.

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