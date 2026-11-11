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Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 17:48
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Гаультерия лежачая сохраняет зелёную листву зимой, а её красные ягоды могут украшать куст вплоть до января.
Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью
Какое растение выдерживает морозы и не требует сложного ухода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое морозостойкое растение стоит посадить осенью
  • Какая почва и место в саду лучше всего подходят для гаультерии
  • Как ухаживать за растением зимой и можно ли есть его ягоды

Гаультерия - это растение, которое даже зимой может украшать сад яркими красными ягодами и зеленой листвой. Небольшой вечнозеленый куст выдерживает морозы до -15 градусов, хорошо растет в затененных местах и не требует сложного ухода.

Главред выяснил, когда лучше сажать гаультерию, какая почва ей нужна и как ухаживать за этим декоративным растением в холодное время года.

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Чем особенна гаультерия лежачая

Подборку советов опубликовало венгерское издание Meglepetés. Гаультерия лежачая - это небольшой вечнозеленый куст, родом из восточной части Северной Америки. Он вырастает примерно до 15 сантиметров в высоту, но активно разрастается вширь, поэтому его часто используют в качестве почвопокровного растения.

Весной и летом гаультерия имеет небольшие белые или нежно-розовые цветы в форме колокольчиков. Однако наибольшую декоративную ценность она приобретает осенью и зимой, когда среди блестящей зеленой листвы появляются ярко-красные ягоды.

Выдерживает ли гаультерия сильные морозы

Одно из главных преимуществ этого растения - высокая морозостойкость. По данным Королевского садоводческого общества (RHS), гаультерия относится к категории зимостойкости H5.

Это означает, что в открытом грунте она может выдерживать температуру от -10 до -15 градусов. Поэтому растение можно оставлять зимовать в саду, не перенося в теплое помещение.

Однако если гаультерия растет в горшке или балконном ящике, во время длительных сильных морозов ее лучше переставить в защищенное место. Небольшой объем почвы в контейнере промерзает быстрее, чем земля на клумбе.

Какая почва нужна гаультерии

Гаультерия не относится к прихотливым растениям, но предъявляет одно важное требование - кислую почву. Лучше всего она растет в почве, отвечающей следующим условиям:

  • содержит много органических веществ;
  • имеет кислую реакцию;
  • остаётся равномерно влажной;
  • хорошо пропускает воду и не задерживает избыточную влагу.

Если вы планируете выращивать гаультерию в горшке или балконном ящике, стоит выбрать специальный субстрат для растений, предпочитающих кислую почву.

Где посадить гаультерию в саду

Это растение хорошо себя чувствует как в полутени, так и в затененных местах. Поэтому оно станет удачным выбором для участков, где большинство декоративных культур плохо растет из-за недостатка солнечного света.

Гаультерию можно посадить на северном балконе, террасе или в затененной части сада. Благодаря способности разрастаться вширь она также подходит для создания почвопокровных композиций.

Гаультерия хорошо сочетается с азалиями, рододендронами, кальмией и черникой. Все эти растения предпочитают кислую почву.

Можно ли есть красные ягоды гаультерии

Яркие плоды гаультерии могут оставаться на кусте даже после первых заморозков. По данным Flora of North America, период плодоношения растения длится с сентября по январь.

В то же время относительно съедобности ягод существуют разные рекомендации. Ботанический сад Миссури отмечает, что плоды можно есть, однако другие источники советуют использовать их исключительно в декоративных целях.

Поэтому лучше всего рассматривать гаультерию как декоративное растение и не употреблять её ягоды в пищу без дополнительного подтверждения их безопасности.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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