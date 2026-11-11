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Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 17:21
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Старая мебель, глянцевые журналы и даже ветки елки могут представлять опасность для печи. Убедитесь, что вы не используете в качестве топлива то, что нельзя.
Что нельзя сжигать в печи
Что нельзя сжигать в печи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие 9 вещей нельзя бросать в печь
  • Почему неподходящее топливо опасно для дымохода
  • Что можно использовать для безопасного розжига
  • Почему важно правильно выбирать топливо для печи

Во время отопительного сезона возле печи нередко скапливаются разные вещи: старые доски, коробки, рекламные буклеты и остатки упаковки. Иногда возникает соблазн использовать их вместо дров. Однако то, что легко загорается, не обязательно пригодно для сжигания. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет венгерское издание Kertészkedj.hu со ссылкой на рекомендации специалистов по пожарной безопасности и экологических служб, неподходящее топливо способствует образованию сажи и смолистых отложений в дымоходе. Кроме того, при сгорании некоторых материалов в воздух попадают токсичные и канцерогенные вещества.

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Накопившаяся в дымоходе сажа может воспламениться от искры или высокой температуры. Поэтому для отопления нужно использовать только то топливо, которое разрешает производитель печи. Обычно это сухие дрова, а для соответствующих моделей - уголь или специальные топливные гранулы.

9 вещей, которые нельзя сжигать в печи

1. Окрашенная, лакированная или пропитанная древесина

Старые оконные рамы, дверцы шкафов, доски от заборов и другие деревянные конструкции могут казаться пригодными для отопления. Однако краски, лаки и защитные пропитки при горении выделяют вредные соединения.

Согласно рекомендациям Американского агентства по охране окружающей среды (EPA) и Farmers' Almanac, такую древесину нельзя использовать в качестве топлива. Некоторые старые краски также могут содержать тяжелые металлы, которые остаются в золе.

2. ДСП, фанера и мебельные плиты

Остатки старой мебели также не подходят для печи. При производстве таких материалов используются клеи и смолы, которые при горении могут выделять опасные вещества.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Поэтому даже если мебельная плита хорошо разгорается, это не делает её безопасным топливом.

3. Неизвестного происхождения деревянные поддоны

Поддоны часто используют повторно, в частности для хозяйственных нужд. Однако не все они пригодны для сжигания.

Некоторые из них могут быть обработаны химическими веществами для защиты от вредителей и влаги. Если нет возможности достоверно определить происхождение и способ обработки древесины, использовать её для отопления не стоит.

4. Глянцевые журналы, брошюры и цветная бумага

Обычную газетную бумагу в небольшом количестве можно использовать для розжига, если это разрешено производителем печи. Зато глянцевые журналы, рекламные буклеты и цветные листы для этого не подходят.

При их горении краски и типографские покрытия могут выделять нежелательные вещества. Поэтому старые журналы и рекламные материалы лучше отправлять на переработку.

5. Картон и коробки из-под пиццы

Крупные куски картона быстро сгорают и могут вызывать слишком интенсивное пламя. Легкие горящие фрагменты могут попасть в дымоход.

Отдельная проблема - коробки из-под пиццы. Остатки жира и пищевых продуктов при горении образуют дополнительный дым и загрязнения. Поэтому картонную упаковку не стоит использовать в качестве обычного топлива.

Видео о том, как топить печь, чтобы не было сажи, можно посмотреть здесь:

6. Пластик и бытовой мусор

Пластиковая упаковка, пакеты и другие бытовые отходы категорически не подходят для сжигания в печи. При нагревании и горении они могут выделять токсичные вещества, опасные для здоровья.

Кроме того, сжигание бытовых отходов может нарушать природоохранное законодательство и приводить к штрафам.

7. Свежая или влажная древесина

Даже обычные дрова могут создавать проблемы, если они недостаточно высохли. Свежесрубленная древесина содержит много влаги, поэтому при горении выделяет больше дыма и способствует образованию смолистых отложений в дымоходе.

Специалисты Университета Джорджии также обращают внимание на то, что влажная древесина горит менее эффективно, поскольку значительная часть тепла тратится на испарение воды.

8. Ветки и сухая хвоя рождественской елки

После праздников может возникнуть желание использовать высохшую елку для разжигания. Однако хвойные деревья содержат смолу, а сухие иголки и тонкие ветки очень быстро воспламеняются.

Согласно рекомендациям Farmers' Almanac, такие материалы лучше не сжигать в домашней печи. Они могут вызвать резкое усиление пламени и разлет искр.

Отслужившие свой срок елки целесообразнее сдавать в специальные пункты сбора зеленых отходов, где их могут переработать в щепу или компост.

9. Ветки ядовитых декоративных растений

Не все садовые отходы безопасны даже после высыхания. В частности, ветки олеандра содержат токсичные вещества, которые могут попадать в воздух вместе с дымом во время горения.

Поэтому перед использованием обрезанных веток нужно точно знать, от какого растения они происходят. Особенно нежелательно сжигать остатки тиса, олеандра и лавровишни. Такие отходы лучше утилизировать в соответствии с местными правилами.

Что можно хранить возле печи

Чтобы избежать случайного использования опасных материалов, возле печи лучше не накапливать ненужные вещи. Достаточно иметь небольшой запас сухих дров, специальный разжигатель и немного обычной газетной бумаги, если её использование разрешено производителем оборудования.

Старую мебель, упаковку, рекламные материалы и садовые отходы следует сортировать и утилизировать надлежащим образом. Это поможет уменьшить количество сажи в дымоходе, избежать опасных испарений и сделать отопительный сезон более безопасным.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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