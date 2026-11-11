Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки помогают не только интересно провести время, но и являются отличной тренировкой для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки развивают внимательность, улучшают концентрацию и учат быстрее замечать даже самые мелкие детали. Об этом сообщает Jagranjosh.

Предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью увлекательного задания. Перед вами две картинки с ведром попкорна. Картинки на первый взгляд выглядят совершенно одинаковыми. Однако между ними скрыты три отличия.

На поиск всех несовпадений отводится всего 51 секунда. Внимательно сравните оба изображения и постарайтесь найти все детали, которые изменились.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Будьте особенно внимательны: различия могут оказаться совсем незаметными и находиться в самых неожиданных местах. Это может быть изменившийся цвет предмета, отсутствующий элемент или новая деталь, появившаяся только на одной из картинок.

Такие визуальные тесты помогают развивать скорость восприятия информации, тренируют память и способность быстро анализировать изображение.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же обнаружить все различия сразу не получилось, не стоит расстраиваться. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть картинки, а затем воспользуйтесь подсказкой и продолжайте тренировать свои способности с помощью новых головоломок.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

23:28Аналитика
"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:38Политика
До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:37Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

"Даже запах важен": Светлана Билоножко раскрыла требования к новому избраннику

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Отказали органы: умер известный российский певец-пропагандист

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Китайский гороскоп на завтра, 11 ноября: Драконам - занятость, Козлам - решения

Китайский гороскоп на завтра, 11 ноября: Драконам - занятость, Козлам - решения

Последние новости

05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

Реклама
21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

21:18

"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

21:02

Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабинуВидео

20:49

Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

20:37

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:24

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

19:39

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранатВидео

19:38

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

19:21

Снег на туях может привести к неприятностям: почему его нужно быстро убирать

19:10

Настоящие переговоры идут с ЕС: Денисенко о логике Путина в Абу-Дабимнение

19:02

Наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный сказал, что сдержало ВСУ

Реклама
19:01

Польша передаст Украине истребители МиГ-29 — что Киев предложил взамен

18:56

Красный уступит место другому цвету: какой будет елка в 2026 году

18:37

"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

18:31

Успех и изобилие придут к четырем знакам китайского зодиака с 11 ноября

18:19

Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть "дворники" в автоВидео

18:16

Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

18:13

Два возрастных рубежа могут изменить личную жизнь: когда найти любовь сложнее всего

17:49

Россияне объявили о "захвате" на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

17:45

Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

17:39

После Абу-Даби — к Путину и Зеленскому: что задумали посланцы Трампа

17:35

Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

17:31

"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

17:28

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

17:07

Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

17:04

Три знака зодиака почувствуют облегчение к 15 ноября: кому наконец-то повезет

17:01

Сам оформил себе командировку и уехал в Португалию: Федоров оставил вопросы парламентской ВСК без ответов

16:58

Можно ли оставлять опавшие яблоки под деревьями: эксперты назвали скрытые рискиВидео

16:49

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

16:35

Не только ради красоты: где поставить папоротник, чтобы привлечь достаток

16:26

Россия готовит массированный удар по Украине: ГУР раскрыло новые цели врага

Реклама
16:22

Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

16:12

Украинская певица призналась, что сделала аборт: в чем причина

16:03

"Будет футбольная команда": Алина Гросу заговорила о второй беременности

16:00

Какой церковный отмечают 11 ноября: что можно и нельзя делать

15:47

НАБУ выливает "цистерну дерьма" на людей, против которых нет доказательств: журналист "УП" прокомментировал дело Дуки

15:47

Пустая банка из-под тунца ещё пригодится — практичные идеи для домаВидео

15:40

Как вернуть блюдо в ресторане и не испортить вечер: правила этикета

15:30

Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата

15:28

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время годаВидео

15:20

Трамп доработает свой срок, но есть один нюанс: что грозит республиканцам в 2028 году

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять