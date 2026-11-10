Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Вы узнаете:
- Какие шапки будут актуальны зимой 2027
- Как выбрать стильную шапку-бини
- Чем особенны шапки-тыковки и как они меняют образ
В холодное время года головной убор становится не только практической необходимостью, но и важной деталью образа. Главред расскажет о трех трендах, которые помогут согреться и сохранить стильный образ.
Шапки без отворотов
Шапки без отворотов с тонкой вязкой снова стали актуальными, считает стильная блогерша Мария Томнюк. При выборе такой модели важно обратить внимание на посадку. Также лучше отказаться от люрекса, декоративных элементов и лишних украшений, чтобы головной убор выглядел лаконично.
"К нам вернулись шапки без отворотов с тонкой вязкой. Они снова актуальны после многих лет в антитрендах. Но важно, чтобы такая модель сидела слегка свободно. Без люрекса, декора и лишних украшений", - рассказала Мария Томнюк.
Шапки-бини 2027 - как они изменились
Классические шапки-бини остаются актуальными, однако их силуэт постепенно становится более компактным. Теперь стоит обращать внимание на модели с меньшим подворотом и вязкой средней плотности. Слишком объемные варианты лучше оставить в прошлом.
"Второй вариант - классические шапки-бини. Они никуда не исчезают, но немного меняются. Подворот становится меньше, а сама шапка - компактнее. Очень объемную вязку лучше оставить в прошлом. Вместо этого выбирайте среднюю, более универсальную", - посоветовала блогерша.
Шапки-тыковки - дофаминовый тренд
Еще один тренд холодного сезона - шапки-тыковки. Такая модель придаёт образу мягкость и лёгкость, а также помогает сделать повседневный образ интереснее. Она может стать как сдержанным дополнением базового гардероба, так и ярким цветовым акцентом.
"Третий тренд - шапки-тыковки. Это тот самый дофаминовый акцент, который придает образу мягкость, легкость и немного игривости. Они прекрасно смотрятся и в базовых оттенках, и в ярких цветах", - отметила Мария Томнюк.
Зимние шапки 2027 - советы блогерши смотрите здесь.
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Об источнике: Мария Томнюк
Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Она даёт своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.
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