Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Блогер Мария Томнюк рассказала, какие шапки снова вошли в моду.

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Модные зимние шапки 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, classispace

Вы узнаете:

Какие шапки будут актуальны зимой 2027

Как выбрать стильную шапку-бини

Чем особенны шапки-тыковки и как они меняют образ

В холодное время года головной убор становится не только практической необходимостью, но и важной деталью образа. Главред расскажет о трех трендах, которые помогут согреться и сохранить стильный образ.

Шапки без отворотов

Шапки без отворотов с тонкой вязкой снова стали актуальными, считает стильная блогерша Мария Томнюк. При выборе такой модели важно обратить внимание на посадку. Также лучше отказаться от люрекса, декоративных элементов и лишних украшений, чтобы головной убор выглядел лаконично.

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"К нам вернулись шапки без отворотов с тонкой вязкой. Они снова актуальны после многих лет в антитрендах. Но важно, чтобы такая модель сидела слегка свободно. Без люрекса, декора и лишних украшений", - рассказала Мария Томнюк.

Шапка без отворотов / скриншот из видео

Шапки-бини 2027 - как они изменились

Классические шапки-бини остаются актуальными, однако их силуэт постепенно становится более компактным. Теперь стоит обращать внимание на модели с меньшим подворотом и вязкой средней плотности. Слишком объемные варианты лучше оставить в прошлом.

"Второй вариант - классические шапки-бини. Они никуда не исчезают, но немного меняются. Подворот становится меньше, а сама шапка - компактнее. Очень объемную вязку лучше оставить в прошлом. Вместо этого выбирайте среднюю, более универсальную", - посоветовала блогерша.

Шапка-бини / скриншот из видео

Шапки-тыковки - дофаминовый тренд

Еще один тренд холодного сезона - шапки-тыковки. Такая модель придаёт образу мягкость и лёгкость, а также помогает сделать повседневный образ интереснее. Она может стать как сдержанным дополнением базового гардероба, так и ярким цветовым акцентом.

"Третий тренд - шапки-тыковки. Это тот самый дофаминовый акцент, который придает образу мягкость, легкость и немного игривости. Они прекрасно смотрятся и в базовых оттенках, и в ярких цветах", - отметила Мария Томнюк.

Шапка-тыковка / скриншот из видео

Зимние шапки 2027 - советы блогерши смотрите здесь.

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Об источнике: Мария Томнюк Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Она даёт своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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