Полная маркировка содержит и страну происхождения, а дата минимальной долговечности - не более 28 дней со дня снесения.

https://glavred.info/lifehack/chto-oznachayut-kody-0-1-2-i-3-na-yaycah-ne-vse-pokupateli-znayut-o-raznice-10810910.html Ссылка скопирована

Что означают коды 0, 1, 2 и 3 на яйцах - как не ошибиться при выборе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что означают цифры 0, 1, 2 и 3 на скорлупе яиц

Чем органические яйца отличаются от яиц свободного выгула

Что означают класс А и размеры S, M, L и XL на упаковке

Первая цифра, напечатанная прямо на скорлупе яиц, показывает, как содержали кур-несушек: коды 0, 1, 2 и 3 обозначают четыре различных системы, от органического хозяйства и свободного выгула до птичников, где птиц содержат в клетках. Кроме того, на упаковке указаны данные о происхождении, свежести, весе и качестве, а после покупки стоит учесть и то, как хранить яйца. Об этом сообщает румынское издание Stiripesurse.

Что означает каждый код, как прочитать полную маркировку и на что обратить внимание на упаковке перед покупкой, выяснял Главред.

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Что означает код 0 на яйцах

Код 0 обозначает органическое производство: кур содержат на фермах, сертифицированных для органического хозяйства. Птицы имеют доступ к открытому воздуху и получают корм, выращенный по правилам органического земледелия в соответствии с европейскими нормами.

Доступ к открытой территории должен обеспечиваться не менее трети жизни кур, за исключением случаев, когда он временно ограничивается на основании европейского законодательства. Наружные выгульные площадки в основном покрыты растительностью и доступны в дневное время.

В одной секции можно содержать не более 3000 кур-несушек. Код 0 указывает не только на доступ на улицу, но и на органическую систему с дополнительными требованиями к содержанию и кормлению.

Код 1: яйца от кур свободного выгула

Код 1 означает, что куры живут без клеток и днем имеют доступ к открытым пространствам, преимущественно покрытым растительностью. Птичники обустроены так, чтобы птицы могли выходить прямо на улицу, в отличие от содержания исключительно в помещениях.

Разница с кодом 0 заключается в сертификации: яйца с кодом 1 не обязательно происходят с ферм, сертифицированных как органические. Главный признак здесь - выгул на свежем воздухе, а все требования органического хозяйства не являются обязательными.

Код 2: куры напольного содержания в птичниках

Код 2 обозначает напольное содержание: индивидуальных клеток нет, птицы передвигаются внутри птичника. Помещение оборудовано гнездами, сиденьями и зонами, покрытыми подстилкой.

Обязательного выхода на выгул нет. Максимальная плотность составляет девять кур на 1 кв. м пригодной для использования площади.

Разница с кодом 1 проста: клетки отсутствуют, но куры остаются внутри птичника.

Смотрите видео о маркировке яиц:

Код 3: что означают улучшенные клетки

Код 3 относится к улучшенным клеткам, которые соответствуют европейским требованиям к пространству и оборудованию. На каждую курицу приходится не менее 750 кв. см, из которых не менее 600 кв. см пригодны для использования.

В клетках должны быть гнезда и сиденья, а также зоны для клевания и разгребания. В ЕС обычные, неулучшенные клетки запрещены с 2012 года, поэтому код 3 относится именно к улучшенным клеткам, которые соответствуют требованиям закона.

На упаковке также есть код пункта упаковки, который указывает на предприятие, где яйца подготовили к продаже. Код на скорлупе идентифицирует производителя и способ содержания, а код пункта упаковки указывает место подготовки к реализации. Оба важны для отслеживания и проверки происхождения.

Класс А и размеры S, M, L, XL: в чём разница

Буква А обозначает яйца, предназначенные для продажи в свежем виде, соответствующие европейским стандартам качества. Среди требований: нормальный вид скорлупы, которая должна быть чистой и целой.

Категорию А не следует путать с первой цифрой: цифра указывает на способ содержания, а А означает категорию качества. Вес отдельно делит яйца на четыре категории.

S (малые): менее 53 г;

(малые): менее 53 г; M (средние): от 53 г до менее чем 63 г;

(средние): от 53 г до менее чем 63 г; L (крупные): от 63 г до менее чем 73 г;

(крупные): от 63 г до менее чем 73 г; XL (очень крупные): не менее 73 г.

Два яйца могут происходить из разных систем содержания, но иметь одинаковую весовую категорию и одинаковый класс качества.

Что нужно проверить на упаковке яиц перед покупкой

Маркировка на скорлупе - не единственный элемент: на упаковке есть данные о свежести и хранении. Срок годности по европейским нормам составляет не более 28 дней с даты снесения.

Пометки "экстра" или "экстра свежие" можно использовать только до девятого дня со дня снесения при соблюдении особых условий маркировки. На упаковках категории А должны быть указания по хранению в холодильнике после покупки.

Скорлупа должна быть чистой и целой. Если упаковка позволяет, осмотрите яйца перед покупкой на наличие трещин или повреждений. Перед выбором лотка стоит проверить:

цифру на яйце (система содержания);

буквы и номера (страна и производственная единица);

класс качества А;

размер S, M, L или XL;

дату минимального срока годности;

рекомендации по хранению в холодильнике;

состояние скорлупы: чистая и целая.

Пример: два лотка категории А размера M, один с кодом 1, другой с кодом 2. Разница заключается лишь в способе содержания: в первом случае птицы имеют доступ к открытому воздуху, во втором их содержат в птичниках без обязательного выхода на улицу.

Срок хранения яиц / Инфографика: Главред

Какая маркировка яиц в Украине

Как известно, в Украине маркировка куриных яиц содержит два основных показателя: срок хранения (тип яйца) и его весовую категорию. Кроме того, страна постепенно переходит на обновленные европейские стандарты, полное внедрение которых запланировано к 2028 году.

Согласно действующей системе маркировки в соответствии с ДСТУ первая буква на штампе обозначает тип яйца в зависимости от срока его годности. Буква "Д" означает диетические яйца, которые можно хранить до семи суток при температуре от 0 до +20 °C. Обычно на них наносят штамп красного цвета. Пометка "С" указывает на столовые яйца. Их срок хранения составляет до 25 суток при комнатной температуре или до 90 суток в холодильнике. Такие яйца, как правило, маркируют синей краской.

Отдельно на упаковке или непосредственно на яйце указывается его весовая категория. Обозначение "СВ" или "В" используется для отборных яиц массой от 73–75 г. Маркировка "С0" или "0" соответствует самой высокой категории, к которой относятся яйца весом от 63 до 72,9 г. Обозначение "С1" или "1" означает первую категорию (53–62,9 г), а "С2" или "2" - вторую (45–52,9 г). Самые мелкие яйца массой от 35 до 44,9 г относятся к категории "М".

Яйца - новости

Как писал Главред, кулинары объяснили, как варить и чистить яйца, чтобы скорлупа отходила сама, а белок оставался целым.

Также Главред рассказывал о кулинарном трюке для пышной яичницы-болтушки: ложка воды на каждое яйцо делает блюдо воздушным, как облачко.

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Об источнике: Știripesurse.ro Știripesurse.ro - румынское общенациональное новостное онлайн-издание, специализирующееся прежде всего на политике, государственном управлении, парламентской деятельности и закулисных процессах в румынских властных структурах. Название можно приблизительно перевести как "Новости из источников" или "Новости из инсайдерских источников". Издание активно освещает политические конфликты, заявления чиновников, партийные договоренности, правительственные решения и резонансные общественные события. Аудитория и масштабы. По данным румынского бюро BRAT, которое измеряет аудиторию интернет-изданий, в профиле Știripesurse.ro указано около 560 тысяч уникальных посетителей в месяц. Это показатель из доступного профиля аудитории, а не гарантированное количество посетителей в ноябре 2026 года. В статистике BRAT также доступны ежедневные показатели уникальных пользователей: например, 8 ноября 2026 года сайт посетили 237,5 тысячи уникальных посетителей.

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