Большинство не догадывается: что означают цифры на яйцах

На яйцах можно увидеть различные обозначения, например, цифры и буквы.

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Что означают цифры на яйцах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, agronomu.com

Наверное, многие замечали, что в супермаркетах на яйцах есть буквы и цифры. Однако, не все понимают, как читать коды яиц, поэтому Главред решил помочь в этом разобраться.

Что означает код на яйцах

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области, в зависимости от качества и срока годности яйца можно разделить на две группы: столовые и диетические.

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Эта информация скрывается за буквами "Д" и "С". "Д" означает очень свежие диетические яйца с малым сроком хранения: они пригодны для потребления в течение семи дней, поэтому на них обязательно указывается дата, когда яйцо было снесено курицей. Литера "С" означает столовые яйца, которые без ущерба для их качества могут храниться в холодильнике в течение 90 дней.

Что означают цифры на яйце

2 - вторая категория (от 45 до 54,9 г);

1 - первая категория (от 55 до 64,9 г);

0 - высшая категория (от 65 до 74,9 г);

В - отборные (свыше 75 г);

М - мелкие (от 35 до 44,9 г).

Что означает с0 и с1 на яйцах

Маркировка с0 означает, что это яйцо, которое может храниться до 90 суток, и имеет массу от 65 до 74,9 граммов. В то же время, маркировка с1 указывает на то, что яйца также могут храниться до 90 суток, но их вес будет составлять от 55 до 64,9 граммов.

Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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