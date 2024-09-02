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Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что это значит

Юрий Берендий
2 сентября 2024, 12:38
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Слово "ja" в немецком языке имеет много значений и может использоваться в разных контекстах. Главред выяснил, почему в Германии нельзя говорить "ja ja ja".
Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить
Почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что означает выражение "Ja Ja" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Германии выражение "ja ja" может восприниматься как пренебрежительное или саркастическое. Хотя, на первый взгляд, оно выглядит как простое подтверждение или согласие, на самом деле оно часто используется в ситуациях, когда собеседник хочет показать недоверие, равнодушие или даже иронию. О том почему в Германии нельзя говорить "ja ja ja" рассказала профессиональный переводчик, жительница Германии Евгения в видео на собственном YouTube канале "Немецкий в кулуарах".

Что означает "ja ja ja" на немецком сленге

Переводчик отмечает, что в немецком сленговом языке выражение "Ja Ja" имеет выразительный негативный контекст и может оскорбить собеседника.

"В ответ на фразу "Ja Ja" недовольные немцы могут использовать фразу "Ja ja ja heißt leck mich am arsch", что означает, дословно, "поцелуй меня в задницу". Но на самом деле, это не буквальный перевод этой фразы", - указывает она.

Когда немцы говорят "Ja Ja"

Языковед отмечает, что фраза "Ja ja ja heißt leck mich am arsch" стала очень популярной благодаря мультфильму Вернера, в котором режиссер Рюорих использовал эту фразу и ее объяснения.

"Эта фраза существовала и раньше, просто благодаря этому фильму она набрала широкую популярность. Когда именно вы можете услышать в ответ эту фразу? Если вам собеседник что-то рассказывает и вы отвечаете ему "Ja Ja", это не означает так, как в украинском языке "да, да", то есть такое активное подтверждение и согласие с тем, что он говорит", - предупреждает Евгения.

Смотрите видео о том, почему в Германии нельзя говорить "ja ja":

Она указывает на то, что в большинстве случаев это будет означать, что вам скучно и не интересно.

"И в ответ вы можете услышать эту фразу (Ja ja ja heißt leck mich am arsch - ред.), что будет означать, что ваш ответ "я, я" является невежливым. То есть это такое замечание, которое могут сделать немцы на ваше "я, я", что это невежливо. Фраза "Ja Ja" будет означать то, что вы не доверяете словам вашего собеседника", - резюмирует она.

Кроме того, если кто-то постоянно говорит о чем-то маловажном или навязывает свое мнение, ответ "ja-ja" может означать: "Да-да, хватит уже, я не хочу больше слушать".

Это не означает откровенной грубости, но может создать ощущение неуважения или превосходства. Поэтому в Германии лучше избегать использования этого выражения, чтобы не поставить собеседника в неловкое положение или не создать впечатление, что вы его игнорируете или не воспринимаете всерьез.

Что известно о YouTube-канале "Немецкий в кулуарах"

YouTube-канал "Немецкий в кулуарах" - украиноязычный канал на видеохостинге YouTube для изучения немецкого языка с общей аудиторией более 7 тысяч пользователей. Автор канала Евгения профессиональный переводчик пытается объяснять немецкий язык "в кулуарах" - простыми словами, от себя.

Что означает ja в Германии

Языковеды отмечают, что в немецком языке слово "ja" чаще всего используется для выражения согласия или подтверждения, подобно украинскому "да".

Однако его значение и использование могут меняться в зависимости от контекста. "Ja" может быть ответом на вопрос, указывающий на положительный результат или согласие с высказанным утверждением.

В разговоре оно также может быть частью предложения, добавляя эмоциональный оттенок, усиливая высказанное или показывая удивление.

Например, когда кто-то говорит "Das ist ja interessant" (Это же интересно), "ja" подчеркивает удивление или интерес к теме.

"Ja" также может использоваться в повелительном значении, подчеркивая важность или срочность действия, например: "Mach das ja nicht!" (Не делай этого!).

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