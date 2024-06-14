Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокирует

В Германии употребление сырого фарша традиционно, причем немцы считают блюда из сырого мяса вкусными. Главред выяснил, почему в Германии едят сырой фарш.

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Почему в Германии принято есть сырое мясо - блюда из сырого фарша / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Германии существует традиция потребления сырого фарша, известного как "Метт" (Mett) или "хакепетер" (Hackepeter). Это блюдо является популярным среди немцев и имеет глубокие культурные корни. О том, почему немцы едят сырое мясо поинтересовался один и пользователей на форуме Quora.

"Правда ли, что в Германии люди могут есть сырое мясо из-за строгих проверок мяса или по другим причинам?", - спросил один из пользователей.

Что можно приготовить из сырого мяса

Один из немецких профессиональных поваров с 30 летним стажем, по имени Маркус Малберг отметил, что делает блюда из сырого мяса регулярно, как и большинство немцев.

"Позвольте представить вам меттбротхен - это сырой свиной фарш, и я не преувеличу, если не ошибаюсь, сотни тысяч штук продаются ежедневно. О трихинеллезе практически не слышно - и это регистрируемая болезнь. На самом деле лаборатории (включая врачей, которые имеют собственные лаборатории) по закону обязаны сообщать властям о каждом случае трихинеллеза. Насколько мне известно, несообщение является преступлением", - отмечает он.

Фото: Quora

Как законы Германии регулируют употребление сырого мяса

Маркус Малберг отмечает, что пищевые законы и правила в Германии чрезвычайно строгие. В частности, ранее существовал (не)известный "Hackfleischverordnung" ("Постановление о фарше"), касающийся мясного фарша. В 2007 году он утратил силу и был заменен другими, более детальными правилами.

"Также заметьте, что для открытия мясного магазина нужно сначала сдать экзамен на звание мастера, который проводят другие мастера, чтобы убедиться, что вы знаете свое дело (включая гигиенические нормы), прежде чем вам позволят открыть собственный мясной магазин. Мясокомбинаты регулярно проверяются властями, и провал этих проверок может иметь серьезные последствия, вплоть до потери сертификата мастера (что случается только в самых серьезных случаях), а следовательно, и разрешения на открытие мясного магазина, не говоря уже о мясокомбинате", - указывает он.

Кроме того, повар добавляет, что существует "Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung" (примерно: "Постановление о гигиене в отношении продуктов животного происхождения"), которое обязывает ветеринарный осмотр скота перед забоем и мяса после забоя, если мясо предназначено для продажи.

"Существуют исключения для охотников, при определенных условиях: Они должны иметь действительное разрешение на охоту (которое довольно трудно получить - опять же, нужно сдать экзамен), дополнительный сертификат на проверку на трихинеллез, и они должны быть "добропорядочными". Кроме того, они несут ответственность за качество продукции, которую они передают - независимо от того, продают они ее или просто дарят. Можете себе представить, что они достаточно осторожны", - резюмировал он.

Почему в Германии употребляют сырое мясо

По словам другого немецкого повара Тильмана Ара, исторически сложилось так, что в Германии использовали сырое мясо в различных блюдах, таких как Метт, с давних времен.

Он отмечает, в общем, свинину, продаваемую для потребления в Германии, можно есть сырой, если соблюдать надлежащие процедуры безопасности пищевых продуктов при ее хранении и обработке после покупки.

"Единственным традиционным немецким блюдом, которое готовят из сырой свинины, является Метт/Хакепетер. По сути, это тартар из свиного стейка. Он вкусный, и в целом такой же безопасный, как и тартар из говяжьего стейка. Это означает, что его нужно потреблять относительно быстро после того, как его измельчили, и не следует готовить из некачественного мяса", - отмечает повар.

Журналисты немецкого Deutche Welle в видео на YouTube отметили, что в большинстве случаев немцы употребляют сырой фарш на завтрак.

"Сырая свинина с булочкой - называется "Метт". Немцы едят ее на завтрак с луком на булке. От нее не станет плохо, если она приготовлена настоящим мясником в надлежащих условиях. Можно считать, что это немецкие суши", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему немцы едят сырой фарш:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

Почему в Германии популярно есть сырое мясо

Журналисты портала aussiedlerbote.de отмечают, что мет (Mett) в переводе с северной версии немецкого означает "еда". Сначала он был едой прежде всего для малоимущих немцев. Колбаса в мясных магазинах была по карману не всем. А сырой свежий фарш оказался вполне доступной пищей.

"Но мясо годится не любое, и сразу фарш все равно не едят даже самые голодные. Для Метта подбирают мясо пониженной жирности, без сала. Непосредственно во время подачи мет приправляют сырым луком, солью и специями. На вечеринках или в заведениях его могут оформить в виде ежика с "иглами" из лука", - указывают они.

Кроме того, существуют и другие причины популярности потребления сырого мяса в Германии, в частности:

Традиции и привычки: потребление сырого мяса является традицией, которая передается из поколения в поколение.

Вкус: многие люди ценят особый вкус и текстуру сырого мяса.

Безопасность: в Германии существуют строгие стандарты гигиены и безопасности пищевых продуктов, что позволяет потреблять сырое мясо без риска для здоровья.

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