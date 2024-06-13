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"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

Сергей Кущ
13 июня 2024, 20:28
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В комментариях под публикацией пользователи Reddit устроили настоящее расследование появления гостей.
Женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам
Женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, reddit.com

Жительница Шотландии была в шоке после того, как обнаружила "странные звуки" в своем палисаднике. Но она еще больше удивилась, увидев их источник.

На Reddit, она поделилась снимком инцидента с кряканьем, когда десятки уток устроились на ее лужайке.

"Услышала странные звуки. Открыла входную дверь и столкнулась с этим. У меня нет и никогда не было уток", - поделилась женщина.

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В комментариях под публикацией пользователи Reddit устроили настоящее расследование появления гостей.

Утки
Утки / Фото: скриншот Reddit

"Возможно, у вас нашествие журавлиных мух, червей-шипунов или каких-то других насекомых", - прокомментировал один из участников Redditor, пытаясь найти объяснение.

Что такое reddit?

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

"К нам на лужайку иногда прилетают вороны, когда у нас есть газонные жуки". "Наверное, это из-за затопленной дороги, дружище. Очень странно", - добавил другой, на что автор сообщения пояснил: "Это Шотландия. Абсолютно нормально, хаха".

Третий предположил: "Похоже, ваш газон намок. Эти утки, вероятно, летели низко и увидели что-то привлекательное в вашем дворе. Скоро они взлетят. У меня на поле останавливаются гуси по пути к озеру. Один укусил мою маленькую собачку, и она никогда не простила гусей за это, теперь она лает и лает на все товары, а их у нас в округе тонны".

А четвертый объяснил: "Они обычно мигрируют стаями и кормятся жуками у вас во дворе. Скорее всего, они либо дикие, и вы находитесь рядом с их источником воды, либо у вас есть сосед, который не знал, что они умеют летать. Если это первое, то они прилетят, съедят жучков и улетят дальше. Если второе, то они будут регулярно наведываться и жить дальше. Как правило, они ничего не повреждают, разве что оставленное без присмотра комнатное растение".

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