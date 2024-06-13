Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

В Украине бытует пословица "какое у женщины имя - такая с ней и будет жизнь". Нумерологи и кармологи считают, что именно имя человека напрямую влияет на его красоту, ум, судьбу и хороший нрав. О том, какую судьбу предсказывают различные женские имена рассказала в своем Tik-Tok кармолог, нумеролог, чакролог Кристина Лобунцова.
По ее словам, некоторые женские имена наполнены сакральным смыслом и дают обладательнице сильные качества красоты, здоровья, ума, счастливой судьбы.
Какие женские имена дают сильное здоровье
- Галина
- Анфиса
- Маргарита
- Мария
- Ульяна
Какие женские имена дают уникальную красоту
- Варвара
- Александра
- Анастасия
- Зоряна
Смотрите видео о том, какие женские имена приносят счастье:
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Какие женские имена приносят удачу
- Ольга
- Анна
- Виктория
- Дарья
- Елена
Какие женские имена дают необыкновенную судьбу
- Мелания / Мелашка
- Пелагея
- Рута
- Божена
- Кристина
- Арина
Какие женские имена предсказывают богатство и успех
- Екатерина
- Оксана
- Светлана
- Полина
Кто такая Кристина Лобунцова
Лобунцова Кристина - кармолог, нумеролог, чакролог. Инициированный мастер метода "Матрица судьбы". Ведет личные блоги в Instagram и Tik-Tok, где делится интересными фактами по нумерологии и "Матрице судьбы".
Как имена влияют на жизнь человека
Нумеролог Богдана в своем видео в Tik-Tok объясняет, что каждое имя имеет свою энергию, а также число.
"Вот, например, имя Алина. Это число 21. Если она проживает свою жизнь в плюсе, то она может изучать иностранные языки, путешествовать, а также знакомиться с другими культурами. Если же минусе - постоянно нарушает границы других людей, не уважает свои, а также закрыта от мира, постоянно спорит с другими, а также обсуждает их", - указывает эксперт по нумерологии.
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Какие имена находятся под защитой ангелов-хранителей
Нумеролог отмечает, что существует список имен, которые находятся под защитой ангелов-хранителей. По ее словам, на имена невозможно навести ни порчу, ни сглазить.
"Люди, которые носят эти имена, имеют не только сильную интуицию, но и особого ангела-хранителя, который оберегает от сглаза, негатива, а также порчи. Также эти имена заложены особый магический код, который не возможно пробить ни одной живой душе. Этими именами называли людей, которые меняли историю и ход событий. Единственный, кто может разрушить эту защиту, это сам владелец имени, который часто может не верить в свои способности, обрезать себе крылья, а также наговаривать на себя негатив. И это имена Оксана, Ольга, Екатерина, а также Наталья", - отметила она.
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