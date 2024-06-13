Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Существуют женские имена, которые приносят на судьбу их владельца счастье, ум, красоту и находятся под защитой ангелов-хранителей, отмечают нумерологи.

https://glavred.info/life/samye-krasivye-i-umnye-top-zhenskih-imen-kotorye-nesut-schaste-i-horoshuyu-sudbu-10572839.html Ссылка скопирована

Что означают женские имена - какие имена приносят счастье и хорошую судьбу / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

В Украине бытует пословица "какое у женщины имя - такая с ней и будет жизнь". Нумерологи и кармологи считают, что именно имя человека напрямую влияет на его красоту, ум, судьбу и хороший нрав. О том, какую судьбу предсказывают различные женские имена рассказала в своем Tik-Tok кармолог, нумеролог, чакролог Кристина Лобунцова.

По ее словам, некоторые женские имена наполнены сакральным смыслом и дают обладательнице сильные качества красоты, здоровья, ума, счастливой судьбы.

Какие женские имена дают сильное здоровье

Галина

Анфиса

Маргарита

Мария

Ульяна

Какие женские имена дают уникальную красоту

Варвара

Александра

Анастасия

Зоряна

Смотрите видео о том, какие женские имена приносят счастье:

видео дня

Какие женские имена приносят удачу

Ольга

Анна

Виктория

Дарья

Елена

Какие женские имена дают необыкновенную судьбу

Мелания / Мелашка

Пелагея

Рута

Божена

Кристина

Арина

Какие женские имена предсказывают богатство и успех

Екатерина

Оксана

Светлана

Полина

Кто такая Кристина Лобунцова Лобунцова Кристина - кармолог, нумеролог, чакролог. Инициированный мастер метода "Матрица судьбы". Ведет личные блоги в Instagram и Tik-Tok, где делится интересными фактами по нумерологии и "Матрице судьбы".

Как имена влияют на жизнь человека

Нумеролог Богдана в своем видео в Tik-Tok объясняет, что каждое имя имеет свою энергию, а также число.

"Вот, например, имя Алина. Это число 21. Если она проживает свою жизнь в плюсе, то она может изучать иностранные языки, путешествовать, а также знакомиться с другими культурами. Если же минусе - постоянно нарушает границы других людей, не уважает свои, а также закрыта от мира, постоянно спорит с другими, а также обсуждает их", - указывает эксперт по нумерологии.

Смотрите видео о том, как имена влияют на судьбу человека:

Какие имена находятся под защитой ангелов-хранителей

Нумеролог отмечает, что существует список имен, которые находятся под защитой ангелов-хранителей. По ее словам, на имена невозможно навести ни порчу, ни сглазить.

"Люди, которые носят эти имена, имеют не только сильную интуицию, но и особого ангела-хранителя, который оберегает от сглаза, негатива, а также порчи. Также эти имена заложены особый магический код, который не возможно пробить ни одной живой душе. Этими именами называли людей, которые меняли историю и ход событий. Единственный, кто может разрушить эту защиту, это сам владелец имени, который часто может не верить в свои способности, обрезать себе крылья, а также наговаривать на себя негатив. И это имена Оксана, Ольга, Екатерина, а также Наталья", - отметила она.

Смотрите видео о том, какие имена находятся под защитой ангелов-хранителей:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред