Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогноз

Астролог отмечает, что в июне критическими днями будут 11 и 12 июня из-за перехода Луны в знак Девы.

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Конец войны в Украине - астролог сделал прогноз по переговорам / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels, ua.depositphotos.com

Украина не сможет провести успешные переговоры в течение следующих девяти месяцев о справедливом мире и окончании войны с Россией из-за перехода Черной Луны в знак Весов. Об этом рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Он отметил, что в июне образуется напряженный аспект между Марсом и Плутоном. Процессы, которые могли начаться в середине февраля, могут полностью проявиться именно в июне, вызвав кризис.

"Поэтому стоит вспомнить, что вы делали в феврале, ведь сейчас оттуда может прилететь бумеранг. Критический период этого месяца будет вблизи 11-12 июня, когда Луна перейдет в знак Девы", - рассказал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Астролог подчеркивает, что в июне Черная Луна завершит свое движение в знаке Девы и перейдет в Весы, что указывает на возможные подводные камни во всех переговорах.

"Поэтому в ближайшие девять месяцев не стоит верить в то, что достигнуты договоренности и установлен мир. При Черной Луне в Весах добиться справедливого мира для Украины будет невозможно", - резюмировал он.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

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