Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса: чем опасен месяц и в каких делах ждать удачи

Гороскоп на июнь 2024 года обещает беспокойный месяц с несколькими напряжёнными периодами и опасными событиями в войне.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь-2024 и рассказал, чего ждать в делах, любви и финансовой сфере / Главред

Астрологический прогноз погоды на июнь 2024 года не обещает штиля. В этом месяце будет действовать несколько напряжённых аспектов, одним из которых является стрессовый квадрат Марса и Плутона в середине июня. Именно в этот период – 15-22 июня – могут происходить самые ужасные события в военных действиях.

Первая половина июня пройдёт под влиянием знака Близнецы. Это будет время общения. Две планеты большого и малого счастья – Венера и Юпитер – вошли в этот знак, потому Близнецы будут "королями месяца". Это также будет время внимания и заботы о близких людях и самих себе, поскольку быстрые планеты окажутся в знаке Рака.

Меркурий будет двигаться по Близнецам с 3 по 17 июня. Меркурий управляет этим знаком, потому Близнецы будут в фаворе. В этот период хорошие качества будут раскрываться максимально. Это лучшее время для начала торговли и открытия бизнеса, а также всего, что связано с ІТ-технологиями. Скорость мысли увеличится, информация будет поступать в больших объёмах. Все мысли, образы, планы и проекты, которые будут заложены 6 июня, впоследствии будут реализованы. Благоприятно организовать вблизи этой даты мастер-классы и тренинги.

После 17 июня Меркурий окажется в знаке Рака. В этот период усилится чувствительность к словам, любой информации. Прекрасное время для покупки недвижимости. С другой стороны, в этот период люди станут чуть более обидчивы, будут эмоционально воспринимать слова, будут насторожены и недоверчивы к информации, и это будет вполне адекватно.

Замедление скорости Сатурна – это ещё одно важное астрособытие. 29 июня эта планета перейдёт в ретроградное движение. Профессионализм и стержень, который не был выработан до сих пор, могут неожиданно подставить в какой-то ситуации. Могут замедлиться или приостановиться некоторые процессы, подвластные Сатурну, а разворачивающиеся события заставят пересмотреть планы или изменить направление развития. Речь идёт в большей мере о серьёзных проектах, чем о повседневных делах. Поэтому в июне стратегических процессов лучше не начинать, а больше интересоваться повседневными делами. Июнь – это месяц тактиков, но не стратегов.

Деловая активность

С 25 июня до 3 июля будет наблюдаться торможение в делах и серьёзные кризисы. Но зато появится возможность что-то исправить или перестроить, а также закончить незавершённые дела.

9 июня Марс покинет свой знак – Овна, знак войны. После этого энергетика войны Украины и России начнёт ослабевать. Марс перейдёт в знак своей слабости – Телец. Как раз 15-26 июня будут мирные переговоры в Швейцарии под знаком Тельца, а это знак Украины. Это значит, что в ближайшие полтора месяца война может быть заморожена.

В это время появится возможность укрепиться на своих позициях и хорошенько поработать над начатым, особенно это касается бизнесменов. Поэтому важно успеть в первой декаде июня открыть новую фирму, а дальше развивать финансовую стратегию на ближайшее время, не на долгий период.

Марс в Тельце слаб, но ему хватит энергии, чтобы продолжать начатые дела.

9-12 июня будет напряжённое соединение Марса с Плутоном. Это самая катастрофическая точка, когда может случиться что-то непоправимое. Важно, чтобы в эти дни ПВО Украины работало, как часы, особенно это касается Одессы, Харькова, Киева, Днепра и Запорожья.

В остальное время месяца Марс будет создавать гармоничные аспекты, поддерживая хорошую атмосферу для бизнесменов и деловой активности. Весь июнь – это неплохой период для сельскохозяйственной и пищевой промышленности, финансовой сферы. Также время благоприятно для сферы недвижимости и любых операций с ней. Если весной недвижимость практически не продавалась, то сейчас, после вхождения Марса в знак Рака во второй половине июня любые проекты и сделки с землей и недвижимостью будут успешны.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

Деньги

Венера сделает аспект с Сатурном 8 июня, и вблизи него возникнут сложности со взаимопониманием, могут быть финансовые сложности и потери, переживания по поводу денег.

7-9 июня не стоит просить повышения зарплаты или премии.

16-18 июня нас ждёт негативный аспект Венеры к Нептуну, а Нептун – это планета обманов и иллюзий. Это чревато неудачными вложениями денег. Потому в эти дни опасно рисковать и делать важные покупки. Лучше в эти дни воздержаться от походов по магазинам – будут абсолютно напрасные траты.

Любовь и отношения

Планета любви и отношений Венера в июне 2024 года будет идти по знаку Близнецы до 17 июня, а затем перейдёт в Рака. Если до 17 июня для создания долгих серьёзных отношений Венера не будет годиться, то после этой даты, наоборот, можно знакомиться, устраивать свидания, представлять вторую половинку родителям.

Если транзит Венеры по Близнецам принесёт больше обманов и разочарований, то в период Венеры в Близнецах удастся склеить то, что не удавалось склеить раньше: разрушенные отношения с близкими людьми можно будет восстановить, с партнёром, с которым пребывали в ссоре, можно будет помириться и достичь взаимопонимания.

Гармоничный аспект Венеры и Марса 29 июня добавит позитивных эмоций и желания сблизиться.

Самые лучшие даты для бракосочетания или венчания – 28, 29, 30 июня.

Так что вторая половина июня при Венере в Рака намного благоприятнее для личной жизни и отношений. Это время романтики, чувствительности, желания делиться заботой. Если проявить участие и заботу, особенно в конце месяца, ваш партнёр ответит взаимностью, даже если колебался перед этим.

Поездки и путешествия

В июне 2024-го будет достаточно благоприятных дней для быстрых и не очень далёких поездок. Меркурий окажется в знаке Близнецов, что многих заставит чаще выходить из дому и искать новых впечатлений. В целом, июнь – неплохой период для посещения разных мест.

Юпитер тоже уже начинает свой путь по Близнецам, открывая новые возможности для перемещений.

9-13 июня лучше не отправляться в дорогу и держаться подальше от мест с большим скоплений людей. В эти дни есть риск поломок транспорта, проблем с документами, опозданий, природных и других катаклизмов. Лучше даже не садиться за руль.

Благоприятные дни для поездок в июне-2024:

к водоёмам – 7, 8, 19, 26, 27;

в горы – 22, 23;

близкие путешествия – 1, 2, 5-7, 28, 29;

с целью посещения театров, концертов, парков аттракционов – 3, 5, 15, 16, 30;

с целью получения знаний, посещения конференций и тренингов – 15, 16, 19, 24;

командировки, деловые поездки – 4, 5, 14, 22, 23.

Самые неблагоприятные дни для путешествий: 9-13, 17, 18, 20, 21, 25 июня.

Опасные периоды

В июне сформируется напряжённый аспект Марса и Плутона. Те процессы, которые могли начаться в середине февраля, именно в июне могут разыграться в полной мере и создать кризис. Потому стоит вспомнить, что вы делали в феврале, ведь сейчас оттуда может прилететь бумеранг.

Критический период в этом месяце будет вблизи 11-12 июня, когда Луна перейдёт в знак Девы.

Также Чёрная Луна завершит свой путь по знаку Девы и перейдёт в Весы, что говорит о том, что все переговоры могут быть с червоточиной. Потому в ближайшие девять месяцев не стоит верить в то, что достигнуты договорённости и установлен мир. При Чёрной Луне в Весах добиться справедливого мира для Украины будет невозможно.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в июне

В июне 2024 года рекомендуется: учиться, сдавать экзамены, защищать дипломы; начинать изучать иностранный язык; ответственно подходить к любой деятельности без ожидания получить сиюминутный результат; делать что-то своими руками, заниматься ремонтом; покупать недвижимость и землю; сажать растения; совершать только обдуманные покупки и экономить; донатить на дроны для украинской армии.

В июне 2024 года не рекомендуется: бывать в местах большого скопления людей; пренебрегать безопасностью (самый массовый обстрел будет где-то в середине июня, вплоть до 22-го числа); заводить новые знакомства до 17 июня; вступать в брак вначале месяца; выяснять отношения с деловыми и личными партнёрами, иначе можно разругаться и развестись; рисковать финансами, особенно 10-12 июня.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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