Какими именами лучше не называть детей: привлекают непростую судьбу

Имя для человека очен важно, он живет с ним от рождения и до последнего дыхания. В народе бытует фраза - как лодку назовешь, так она и поплывет. В случае с человеком имя тоже имеет значение, оно может влиять на судьбу, упрощать и усложнять ее. Мы расскажем, какими именами лучше не называть детей.
Как не надо называть ребенка - непростые имена
Девочкам в 2023 году не стоит давать имя Александра, Вера, Инна, Тамара. Эти имена способны награждать человека тяжелым харакетром, непростой судьбой и тернистым поиском своего истинного предназначения. Также девушкам с таким именем редко везет в браке.
Малчикам в 2023 году не стоит давать имя Вадим, Платон, Юлиан. Эти имена не дают человеку идти по своему пути, всегда сбивают с толку жизни и не дают делать правилный выбор. Мужчины с таким именем часто чувствуют себя растрерянными по жизни.
Как нельзя называть детей в Украине
Помимо того, что есть имена, которые лучше не давать ребенку, чтобы его жизнь не стала трудной. Также в Украине есть имена, которые зарпрещено давать по закону. Среди этих имен - названия неодушевленных предметов, географических названий, болезней, аббревиатур и выдуманных персонажей. Также нельзя называть ребенка нецензурными словами и именами с цифрами и символами.
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