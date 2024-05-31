Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

Астролог предупреждает, что не стоит пренебрегать безопасностью в июне, ведь россияне могут нанести новый массированный удар по Украине в середине месяца.

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РФ может осуществить массированный удар по Украине - астролог назвал даты / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Июнь 2024 года обещает быть неспокойным и включать в себя несколько особо опасных периодов. О том, что можно и нельзя делать в июне рассказал Главреду астролог Влад Росс

Что можно делать в июне

В июне 2024 года рекомендуется:

учиться, сдавать экзамены, защищать дипломы;

начинать изучать иностранный язык;

ответственно подходить к любой деятельности без ожидания получить мгновенный результат;

делать что-то собственноручно, заниматься ремонтом; покупать недвижимость и землю;

сажать растения;

совершать только обдуманные покупки и экономить;

донатить на дроны для украинской армии.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что не рекомендуется делать в июне

В июне 2024 года не рекомендуется:

бывать в местах большого скопления людей;

пренебрегать безопасностью (самый массовый обстрел будет где-то в середине июня, вплоть до 22-го числа );

); заводить новые знакомства до 17 июня;

жениться в начале месяца;

выяснять отношения с деловыми и личными партнерами, иначе можно поссориться и расстаться;

рисковать финансами, особенно 10-12 июня.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

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