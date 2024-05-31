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Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

Юрий Берендий
31 мая 2024, 18:57
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Астролог предупреждает, что не стоит пренебрегать безопасностью в июне, ведь россияне могут нанести новый массированный удар по Украине в середине месяца.
Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года
РФ может осуществить массированный удар по Украине - астролог назвал даты / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Июнь 2024 года обещает быть неспокойным и включать в себя несколько особо опасных периодов. О том, что можно и нельзя делать в июне рассказал Главреду астролог Влад Росс

Что можно делать в июне

В июне 2024 года рекомендуется:

  • учиться, сдавать экзамены, защищать дипломы;
  • начинать изучать иностранный язык;
  • ответственно подходить к любой деятельности без ожидания получить мгновенный результат;
  • делать что-то собственноручно, заниматься ремонтом; покупать недвижимость и землю;
  • сажать растения;
  • совершать только обдуманные покупки и экономить;
  • донатить на дроны для украинской армии.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что не рекомендуется делать в июне

В июне 2024 года не рекомендуется:

  • бывать в местах большого скопления людей;
  • пренебрегать безопасностью(самый массовый обстрел будет где-то в середине июня, вплоть до 22-го числа);
  • заводить новые знакомства до 17 июня;
  • жениться в начале месяца;
  • выяснять отношения с деловыми и личными партнерами, иначе можно поссориться и расстаться;
  • рисковать финансами, особенно 10-12 июня.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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