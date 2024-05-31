Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

Июнь 2024 года обещает быть неспокойным и включать в себя несколько особо опасных периодов. О том, что можно и нельзя делать в июне рассказал Главреду астролог Влад Росс
Что можно делать в июне
В июне 2024 года рекомендуется:
- учиться, сдавать экзамены, защищать дипломы;
- начинать изучать иностранный язык;
- ответственно подходить к любой деятельности без ожидания получить мгновенный результат;
- делать что-то собственноручно, заниматься ремонтом; покупать недвижимость и землю;
- сажать растения;
- совершать только обдуманные покупки и экономить;
- донатить на дроны для украинской армии.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Что не рекомендуется делать в июне
В июне 2024 года не рекомендуется:
- бывать в местах большого скопления людей;
- пренебрегать безопасностью(самый массовый обстрел будет где-то в середине июня, вплоть до 22-го числа);
- заводить новые знакомства до 17 июня;
- жениться в начале месяца;
- выяснять отношения с деловыми и личными партнерами, иначе можно поссориться и расстаться;
- рисковать финансами, особенно 10-12 июня.
Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:
Что стоит учитывать читателю
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