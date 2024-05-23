Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночью

В Германии законы и правила являются достаточно строгими и детально прописанными для всех граждан. Главред выяснил, почему в Германии нельзя принять душ ночью.

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Почему в Германии нельзя принимать душ ночью - просто, но гениально / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В Германии существуют строгие правила относительно уровня шума, которые считаются частью общих правил жилых домов и многоквартирных зданий. Эти правила направлены на обеспечение спокойствия и тишины для всех жильцов, особенно в ночное время. Одним из аспектов этих правил являются так называемые "ночные часы тишины" (Nachtruhe), которые обычно длятся с 22:00 до 6:00. О том, как они работают в своем YouTube канале рассказал доктор Университета Швейцарского Базеля Денни Ворд.

Почему в Германии нельзя ничего делать в воскресенье

В воскресенье в Германии большинство магазинов закрыто, люди спокойно относятся к этому, а на улицах кажется безлюдным. Это явление известно как "Ruhezeit", что в переводе означает "тихое время". Это когда шуметь в воскресенье (и в будни после 22:00) законодательно запрещено.

"В некоторых немецких землях существуют законы, диктующие, когда можно, а когда нельзя громко шуметь. В Германии, как и во многих странах континентальной Европы, большое количество граждан проживает в арендованных многоквартирных домах средней этажности, поэтому соображения относительно шума чрезвычайно важны", - указывает Дэнни Ворд.

По его словам, это означает, что в это время уровень шума в квартире не должен превышать 50 децибел.

Смотрите видео о том, что такое Ruhezeit в Германии:

"Если вы живете в малонаселенном районе и не имеете соседей, эти правила почти наверняка не будут строго соблюдаться. Если вы все же нарушили правила, и у вас возникло страстное желание постирать или принять душ в 2 часа ночи, вы вполне можете ожидать визита муниципальной полиции (Ordungsamt), или местной полиции, что сопровождается штрафом", - предупреждает он в видео.

Кто такой Дэнни Уорд Дэнни Джеймс Уорд - ученый, блогер, автор YouTube канала "Knowledgica" в котором он рассказывает об интересных научных фактах и правилах со всего мира. Дэнни имеет степень доктора наук и живет в Базеле, Швейцария. Работает в Биоцентре Базельского университета в отделе биологии инфекций.

Что нельзя делать ночью в Германии

По данным портала "The Munich eye", основное правило заключается в том, что можно шуметь до нормальной громкости в комнате (до 50 децибел), но все, что громче - запрещено. Вот список звуков, которые являются большим "нет" во время Ruhezeit:

Использование пылесоса;

Мытье автомобиля;

Кошение газона;

Любые садовые работы с громкими электрическими инструментами;

Строительные работы с громкими электроинструментами;

Обдуватели листьев;

Снегоуборочные машины;

Водяные насосы; Водяные насосы;

Воспроизведение громкой музыки;

Проведение вечеринок или собраний с громким шумом;

Стук молотка.

Стоит отметить, что некоторые арендодатели могут устанавливать дополнительные ограничения по шуму, например, не мыть посуду или не принимать душ во время Ruhezeit.

"Насколько строго они придерживаются, зависит от правил вашего дома", - указывают немецкие журналисты.

Какое наказание за нарушение "тихих часов" в Германии

Журналисты из "Aussiedlerbote" отмечают, что споры в этом вопросе нередко рассматриваются в немецких судах.

"Например, окружной суд Роттенбурга считает, что принятие душа и купание ночью в многоквартирном доме могут быть принципиально запрещены с 22:00 до 6:00 в соответствии с внутренними правилами проживания", - говорится в материале.

Также следует придерживаться предписанного во многих городах и общинах законом "тихого часа" - он обычно длится с 13.00 дня до 15.00 (в субботу - с 12.00).

"В это время запрещается включать газонокосилку, дрель и другие громко работающие приборы, играть на музыкальных инструментах. С 17.00 часов все особо громкие приборы нужно выключать. А с 20.00 нельзя, например, выбрасывать стеклотару в контейнер для сбора стекла", - предупреждают в DW.

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

Кроме того, комментируя вопрос о шуме в ночные часы в Германии на форуме Quora, немец Джосайя Гринбриер отмечает, что за нарушение правил внутреннего распорядка может грозить даже выселение.

"Немцы в целом снимают жилье гораздо чаще, чем люди в англоязычном мире: три четверти немцев живут в арендованных домах, поэтому такие правила имеют гораздо больший вес. Внутренний распорядок может ограничивать это еще больше, добавляя время с 13:00 до 15:00 (из-за того, что маленькие дети дремлют после обеда). В таких случаях арендодатель предупреждает арендатора-нарушителя и угрожает ему выселением", - отметил он.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Кроме того, как по данным немецкого портала "HowToAbroad" в жилых районах шумные работы, такие как сверление или удары молотком после 22:00, могут рассматриваться как нарушение общественного порядка.

"Важно выполнять громкие ручные работы днем или в разрешенное время, чтобы избежать штрафов в размере до 5 000 евро", - резюмируют в материале.

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