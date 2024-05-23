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Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

Андрей Ганчук
23 мая 2024, 06:35
546
Что делать, если постоянно течет вода в унитазе – открыть крышку бачка, убедиться, в чем причина утечки, и применить на практике несложные советы.
Унитаз
Как исправить проблему, когда течет вода в унитазе после наполнения бачка / Скриншот YouTube

Многие часто сталкиваются с проблемой, когда вода из бачка течет в унитаз. Причем так может происходить постоянно, даже в моменты, когда не сливается вода. Поэтому возникает вопрос, что делать, если сливной бачок пропускает воду. Мы расскажем об одном из способов, который должен вам помочь.

Автор YouTube-канала Андрей Поляков показал, как разобраться, в чем причина утечки воды из бачка в унитаз, и починить все самостоятельно.

Что делать, если сливной бачок пропускает воду

Перекрываем воду

Первое, что нужно сделать в обязательном порядке – перекрыть кран с холодной водой, который ведет к унитазу. В старых квартирах может быть не два, а лишь один кран, полностью перекрывающий холодную воду. Нельзя приступать к каким-либо работам – замене арматуры или клапана набора воды – прежде чем не перекрыт кран.

Снимаем крышку бачка и смотрим, в чем проблема

Смотрим на бачок и находим кнопку. Откручиваем эту кнопку на себя и снимаем крышку с бачка. Нужно выяснить, в чем проблема: в арматуре (механизм слива), которая находится по центру, или клапане набора воды – он расположен справа.

Проблема с клапаном набора воды

Нужно потянуть слегка за поплавок и спустить воду. Перекрытый кран открыть и подождать, пока наберется вода. Если клапан воды не держит уровень, она будет сливаться в отверстие для перелива и литься прямо в унитаз.

В таком случае нужно слить воду, аккуратно потянув вверх за поплавок, перекрыть воду и купить новый клапан набора воды. После замены новый клапан будет держать уровень, и вода не польется в унитаз.

Проблема с арматурой

Если вода продолжает течь, проблема может быть в механизме слива (арматура). Для начала перекрываем воду. Далее тянем за верх поплавка и сливаем воду в унитаз, чтобы бачок был пустой. Пониже обхватываем клапан рукой и поворачиваем его против часовой стрелки. Вытаскиваем клапан.

Обычно проблема заключается в том, что внизу на резинке (прокладке) накапливается налет или ржавчина. Запоминаем, как была прикреплена резинка, снимаем ее, полностью вычищаем и натягиваем обратно, как и было.

Возвращаем арматуру с очищенной резинкой в слив бочка, поворачиваем направо и фиксируем ее на своем месте.

Накрываем крышку бачка и обратно прикручиваем кнопку. Проверяем несколько раз. После нескольких попыток можно заметить, что все исправлено и вода уже больше в унитаз не льется.

Почему течет вода в унитазе?

Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем внутри бачка - с прокладкой под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

Что делать, если вода из бачка продолжает литься в унитаз

В таком случае нужно перекрыть воду и заменить резинку, которую вы чистили. Возможно, под давлением воды она потрескалась или деформировалась. Ее можно купить в ближайшем хозяйственном магазине.

Если после замены вода все равно течет, и вы ранее уже поменяли клапан набора воды, можно купить новую арматуру и поставить ее по инструкции, которая прилагается.

В результате течь воды из бачка в унитаз должна прекратиться.

Если вода по каким-то причинам все равно течет, нужно обратиться к сантехнику.

Смотрите видео, как решить проблема с течью воды из бачка в унитаз:

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