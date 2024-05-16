Как можно почистить расческу для волос: очень легкий и простой способ

Девушкам прекрасно известно, как быстро загрязняется расческа для волос. От постоянного пользования на зубчики наматываются волосы, частички кожи и накапливается жир. И многие в такой ситуации интересуются, как почистить расческу от жира, следов лака и муса. Мы расскажем об одном из способов, который обнаружили в Интернете.
Автор YouTube-канала Советы для дома показала метод, который поможет отчистить пластиковую расческу любого типа. Главное, стараться не замачивать расческу, чтобы ее не испортить.
Как быстро почистить расческу от волос
Берем зубочистку и удаляем волосы с расчески
Для начала нужно зубочисткой пройтись по зубчикам расчески и убрать скопившиеся волосы. Если волосы очень сильно прилипли, можно использовать ножницы – делать надрезы по вертикали. Так будет легче убирать волосы.
Готовим раствор для очистки расчески
Понадобятся вода, емкость, шампунь и сода. В емкость нужно добавить один стакан воду, одну столовую ложку шампуня для волос и столько же соды. Смесь тщательно перемешиваем.
Берем зубную щетки и очищаем расческу
Желательно, чтобы зубная щетка была новой, неиспользованной и с крепкими зубчиками. Надо круговыми движениями проходится по зубчикам, смачивая расческу в растворе.
Прополощите и просушите расческу
После чистки нужно налить еще один стакан воды и аккуратно в нем прополоскать расческу. Далее ее следует отряхнуть от воды и положить на полотенце. Оставить зубьями вниз, пока не высохнет
Как только расческа высохла, можно проверять, какой она стала чистой и свежей.
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Смотрите видео, в котором девушка рассказала, как почистить расческу от волос:
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