Как быстро почистить расческу от грязи: девушка показала лайфхак

Главред расскажет, как быстро и просто помыть расческу с помощью зубной щетки.

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Как быстро почистить расческу от грязи / коллаж: Главред, фото: скриншот

Люди обладающие относительно длинными или хотя бы не самыми короткими стрижками - ежедневно используют расчески, чаще всего даже несколько раз в день. Мы расскажем, как быстро почистить расческу от грязи и не тратить на это много времени.

Как отмыть расческу

Мыть расческу необходимо довольно часто, желательно хотя бы раз в неделю. Всё дело в том, что на ее зубчиках остается много кожного себума и остатков средств для укладки. Очистить расческу можно с помощью простой зубной щетки.

В чем замочить расческу от грязи

Для начала необходимо намочить расческу теплой водой и обработать шампунем. Можно тем, который, например, не подошел вашему типу кожи. Когда вы "намылили" расческу со всех сторон, необходимо с помощью зубной щетки хорошо вычистить зубчики расчески со всех сторон.

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Затем стоит отложить расческу и дать ей немного времени, чтобы откиснуть. Спустя несколько минут промойте расческу водой, смывая остатки всей грязи, которую вам удалось с нее снять.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, как мыть расческу:

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