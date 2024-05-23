Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

Некоторые люди отказываются от употребления сыра пармезан после того, как узнали процесс его изготовления.

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Как изготавливают прамезан / коллаж: Главред, фото: unsplash

Сыр пармезан - это один из самых любимых сыров гурманов, однако даже они начали отказываться от этого продукта после того, как узнали о процессе его изготовления.

Известно, что сыр пармезан - это смесь молока и соли, как и большинство сыров, однако он также изготавливается из животного сычужного фермента, который поступает из четвертой оболочки желудка животных. Обычно его получают у телят, коз и ягнят. Этот фермент помогает животному переваривать молоко матери, передает издание Mirror.

Сычужный фермент является важным ингредиентом традиционного пармезана, однако это означает, что животные должны быть забиты, чтобы сыроделы извлекли это вещество. Поэтому сыр пармезан не вегетарианский.

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Пост об изготовлении пармезана в Сети вызвал много реакций читателей. Одни были в шоке от открытия, а другие в разочаровании из-за того, что люди не знали, что они едят.

Однако известно, что сейчас многие бренды, которые изготавливают пармезан теперь используют искусственный сычужный фермент, а не настоящий.

"Сычужный фермент не обязательно должен быть животного происхождения, есть вегетарианские варианты, которые работают одинаково. Но это правда, что вам придется проверить это, чтобы сказать, что это действительно вегетарианский", - пояснил читатель.

Пармезан на самом деле является защищенным сыром, и согласно итальянскому и европейскому законодательству это название является защищенным наименованием происхождения.

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