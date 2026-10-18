У известного украинского режиссера диагностировали рак

Молодой режиссер сообщил о своем непростом диагнозе.

https://glavred.info/starnews/u-izvestnogo-ukrainskogo-rezhissera-diagnostirovali-rak-10805165.html Ссылка скопирована

У режиссера Комаровского обнаружили рак / Коллаж Главред, фото Instagram/aleks_komarovskyi

Кратко:

Какой диагноз поставили режиссеру

Что он сам написал на своей странице

Украинский режиссер Алексей Комаровский сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

Как написал он в своем Instagram, у кинематографиста обнаружили рак кожи, причем новообразование расположено на лице. В ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство.

видео дня

По словам режиссера, заболевание сложно заметить невооруженным глазом, однако врачи настаивают на необходимости срочной операции.

"У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал лицо. И самое коварное - его почти не видно. А он есть. И нужно срочно оперировать", - поделился Алексей.

Что случилось с режиссером / Фото Instagram/aleks_komarovskyi

Сейчас режиссер ожидает, когда ему назначат дату операции. Он признается, что пока не знает, каким будет дальнейшее лечение и как хирургическое вмешательство отразится на его внешности.

Особенно непростой для Комаровского остается неопределенность относительно последствий операции. Поскольку пораженный участок находится на лице, артисту приходится думать не только о лечении, но и о том, как он будет выглядеть после процедуры.

У режиссера Комаровского случилась беда / Фото Instagram/aleks_komarovskyi

В ближайшие дни режиссер рассчитывает получить дополнительные разъяснения от медиков. Врачи должны сообщить ему подробности дальнейших действий и возможные последствия хирургического вмешательства.

Жду дату операции. Что будет дальше - пока не знаю. Как буду выглядеть - пока не знаю. Мне легче, когда сказал… На днях еще один вердикт врачей: узнаю, что будет с лицом

Комаровский объяснил, что решил не скрывать произошедшее от аудитории. Он понимает, что после операции изменения во внешности могут стать заметными, поэтому предпочел заранее рассказать поклонникам о ситуации.

По словам режиссера, открытость помогла ему справиться с частью эмоционального напряжения. Несмотря на тревогу перед предстоящим лечением, возможность поделиться новостью публично принесла ему некоторое облегчение.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что выступление российского певца Валерия Меладзе в Стамбуле омрачил инцидент с двумя нетрезвыми поклонницами. Женщины забрались на сцену во время концерта и не спешили уходить, из-за чего певцу пришлось прервать выступление и обратиться за помощью к охране.

Ранее брат популярного танцора и первого украинского "Холостяка" Макса Чмерковского Вэл Чмерковский отстранен от шоу "Танцы со звездами" после скандального высказывания.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Комаровский Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред