Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

Магнитная буря 19 октября - прогноз NOAA на понедельник, уровень геомагнитной активности и советы метеозависимым украинцам для поддержания хорошего самочувствия.

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

О чем вы узнаете:

Какой будет магнитная активность 19 октября

Угрожает ли метеозависимым ухудшение самочувствия

Как поддержать организм во время магнитных бурь

В начале новой недели солнечная активность будет оставаться на низком уровне. Специалисты прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку, поэтому сильной магнитной бури 19 октября не ожидается. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 19 октября, геомагнитная активность должна оставаться низкой. Максимальный планетарный K-индекс прогнозируется на уровне 2, что соответствует спокойной обстановке и не достигает уровня магнитной бури.

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Существует ли угроза для метеозависимых людей

По прогнозу специалистов, магнитных бурь уровня G1 - слабого геомагнитного шторма - или более сильных в этот период не ожидается. В то же время прогнозы могут меняться, поскольку солнечная активность непостоянна, а ученые регулярно обновляют данные наблюдений.

Геомагнитные возмущения нередко связывают с головной болью, усталостью и нарушениями сна. Однако научные данные пока не позволяют однозначно утверждать, что такие симптомы непосредственно вызваны магнитными бурями.

На самочувствие могут влиять недосыпание, стресс, обезвоживание и хронические заболевания. Поэтому не стоит автоматически связывать ухудшение самочувствия с геомагнитной активностью.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как поддержать организм в такие дни

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие независимо от геомагнитной обстановки, стоит следовать простым рекомендациям:

Полноценный отдых.

Взрослым рекомендуется спать 7–9 часов в сутки.

Достаточное потребление воды

Потребность в жидкости зависит от физической активности, температуры воздуха и состояния здоровья.

Сбалансированное питание

Стоит отдавать предпочтение разнообразному рациону и ограничивать употребление алкоголя.

Свежий воздух

Регулярное проветривание помещений и прогулки помогают поддерживать комфортное самочувствие.

Если возникает сильная или необычная головная боль или другие тревожные симптомы, не следует списывать их на солнечную активность - стоит своевременно обратиться за медицинской помощью.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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