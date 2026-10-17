В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

В некоторых регионах температура превысит +20 градусов, однако не обойдётся без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на 17–19 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнутся дожди с грозами

Где синоптики прогнозируют до +21 градуса днём

В каких областях будет прохладнее всего до 19 октября

Погода в Украине 17-19 октября будет более осенней и пасмурной из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с циклонической активностью над акваториями Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В субботу, 17 октября, ожидаются небольшие дожди. В воскресенье, 18 октября, осадки будут уже более интенсивными.

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"18–19 числа в юго-восточных регионах даже могут пройти значительные дожди и наблюдаться грозы", - предупредили синоптики.

В дальнейшем в Украине ожидается тенденция к уменьшению количества осадков.

Погода в Украине 17 октября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится температура в Украине

В ближайшие трое суток температурный фон будет выравниваться. Облачность исключит заморозки. Температура 17 октября ожидается в пределах от +10 до +18 градусов. Теплее всего будет в восточных регионах. Там синоптики прогнозируют до +21 градуса днем.

Погода в Украине 18 октября / фото: скриншот с meteoprog

18 и 19 октября температура в Украине поднимется ещё выше, ночью до +7+12 градусов, в западных областях будет прохладнее - +3+8 градусов. Днём ожидается +13+18 градусов.

Погода в Украине 19 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам синоптика Игоря Кибальчича, до 18 октября погода в Украине будет переменчивой с неравномерным распределением температуры и количества осадков.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в выходные ожидается нестабильная погода с дождями, туманами и температурными контрастами между регионами. В некоторых областях возможны грозы, а воздух прогреется до +22 градусов.

Накануне стало известно, что ориентировочно с 20-21 октября синоптическая ситуация в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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