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Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Мария Николишин
11 октября 2026, 12:43
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Синоптик сообщил, что атмосферные фронты и циклоническая активность над Черным морем станут причиной дождей различной интенсивности.
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в течение недели
  • Где прогнозируются заморозки

Погода в Украине на следующей неделе, с 12 по 18 октября, будет переменчивой с неравномерным распределением температуры и количества осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в течение ближайших нескольких дней будут формироваться под влиянием аномально теплой воздушной массы на фоне повышенного атмосферного давления.

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Он добавил, что малоактивные атмосферные фронты, а во второй половине недели циклоническая активность над Черным морем станут причиной дождей различной интенсивности.

"Вместе с тем, самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных областях, а в западной части возможны ночные заморозки в отдельные дни", - подчеркнул синоптик.

Погода в Украине 12 октября

В понедельник под влиянием малоподвижного атмосферного фронта небольшие, временами умеренные дожди пройдут ночью в западных областях, а днем местами в северных регионах страны. Во второй половине дня возможен дождь также на западе Черкасской области. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем в северных и западных регионах +12…+17 градусов, на остальной территории +20…+26 градусов.

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами
Погода 12 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 октября

Во вторник ночью небольшие дожди пройдут местами в северных и центральных областях, днем - в Винницкой и Киевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью ожидается около +8…+13 градусов, на крайнем западе +2…+7 градусов; днем воздух прогреется до +11…+16 градусов в северных и западных областях. В центральных, южных и восточных регионах +20…+26 градусов.

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами
Погода 13 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 октября

В среду на Левобережье Украины местами пройдут небольшие дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в ночное время составит в западных областях +1…+7 градусов, на остальной территории +8…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, в юго-восточной части и Крыму +20…+25 градусов.

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами
Погода 14 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 15 октября

В четверг на Левобережье Украины местами пройдут небольшие дожди. Днем осадки также распространятся и на южные области. В остальных регионах без существенных осадков. В западной части местами возможен туман.

Температура воздуха на Правобережье Украины ночью составит 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов. На Левобережье ночью +8…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

Погода в Украине 16 октября

В пятницу в южных и юго-западных областях под влиянием черноморского циклона ожидаются дожди, в Крыму с грозой. В остальных регионах Украины осадков не ожидается.

Температура воздуха в западных областях ночью составит -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов. В остальных регионах ночью ожидается +7…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

Погода в Украине 17 октября

В субботу на большей части территории Украины пройдут дожди, на юге с грозой. Температура воздуха в западных областях ночью составит +1…+6 градусов, днем +9…+16 градусов. В других регионах ночью ожидается +8…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

Погода в Украине 18 октября

В воскресенье на большей части территории страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем будет колебаться около +10…+15 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 11 и 12 октября будет дождливой. Умеренные, местами значительные осадки охватят почти все регионы Украины, кроме восточных и южных областей.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в условиях антициклональной циркуляции и повышенного атмосферного давления 10 и 11 октября в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 11 октября очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины, в Винницкую область и в северные регионы. При этом на юге, востоке и в большинстве центральных областей осадков не ожидается.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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