Украину зальет дождями: синоптикиня раскрыла, где ждать резкой смены погоды

Выходные в Украине начнутся с теплой и сухой погоды, однако уже в воскресенье в некоторых областях ожидаются дожди.

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Погода в Украине 10–11 октября / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 10-11 октября

Где ожидается самая тёплая погода

В каких областях прогнозируются дожди

В субботу, 10 октября, украинцев ждет сухая и комфортная погода без осадков, а уже в воскресенье дожди охватят западные и северные области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 10 октября

"В субботу, 10 октября, обязательно стоит выбраться куда-нибудь на природу, за город, подышать свежим воздухом, ведь дождя не будет нигде в Украине. Температура воздуха ожидается приемлемой, комфортной", - отметила синоптик. видео дня

В большинстве областей Украины температура воздуха составит +18…+22 градуса. На юге столбики термометров поднимутся до +24 градусов, а на севере будет немного прохладнее - от +16 до +18 градусов.

В Киеве 10 октября осадков не предвидится. Порывистый ветер стихнет после обеда, а максимальная температура воздуха составит около +17 градусов.

Какая будет погода 11 октября

В воскресенье, 11 октября, очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины, в Винницкую область и в северные регионы. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей осадков не ожидается.

В западных областях будет прохладно - от +10 до +13 градусов. На остальной территории будет преобладать тёплая воздушная масса, которая обеспечит температуру от +19 до +24 градусов. На юге воздух прогреется до +23…+26 градусов.

В Киеве в воскресенье температура воздуха повысится до +21 градуса. Существенных осадков синоптик не прогнозирует, однако к вечеру может пройти небольшой дождь.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Главред писал, что погода в Украине 9 октября изменится под влиянием холодного атмосферного фронта: в северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, а ветер местами усилится до 15–20 м/с. Прохладнее всего будет на западе, где днем ожидается всего +14…+19°.

По словам синоптика Натальи Диденко, 9 октября осадки ожидаются в западных и северных областях, кроме Сумской, а также в Винницкой и отдельных районах Черкасской. Также в указанных регионах снизится температура воздуха.

Ранее мы писали, что тёплые дни с температурой до +20 градусов и выше станут последними в этом осеннем сезоне, а уже с пятницы погода начнёт резко ухудшаться.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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