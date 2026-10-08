Затяжная магнитная буря охватывает Землю: когда колебания достигнут 5 баллов

Исследователи определили дату начала геомагнитного шторма и его силу.

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Прогноз магнитных бурь на 8–10 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему начнется магнитная буря

Как долго продлится геомагнитный шторм

Как изменится геомагнитная активность во время магнитной бури

Из-за облака плазмы, которое "оторвалось" от Солнца во время вспышки 6 октября, на Землю надвигается новая магнитная буря уровня G2, которая, по предварительным данным, будет затяжной.

Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. Геомагнитный шторм начнётся ближе к 9 октября и продлится не менее 2 суток.

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Магнитные бури 9–10 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа путём систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня последний день, когда геомагнитная активность стабильна с К-индексом 2. Уже завтра, 9 октября, этот показатель повысится до 5,7, то есть до красного уровня, который соответствует сильным магнитным колебаниям.

10 октября ситуация улучшится, но магнитное поле по-прежнему будет активным. К-индекс будет на уровне 4, то есть желтого уровня с магнитными колебаниями средней силы.

Геомагнитная активность 8–10 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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