В Башкортостане после атаки горит одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома"

Салаватский НПЗ перерабатывает до 10 млн тонн сырья в год. В этом году предприятие уже дважды останавливалось после атак дронов.

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Пожар на НПЗ в Салавате / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Возгорание зафиксировали в нескольких километрах от Салавата

OSINT-анализ указывает на пожар в районе НПЗ

Завод уже останавливался после удара в июле 2026 года

В Башкортостане зафиксировали пожар в районе нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса "Газпром нефтехим Салават" - одного из крупнейших в России.

Как сообщает Astra, огонь виден в нескольких километрах от города Салават, а на район НПЗ указывает анализ фотографий OSINT-аналитиков.

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Город расположен в 1400 км от границы с Украиной.

Официальных подтверждений причин возгорания пока нет.

Пожар в Салавате / Фото: Exilenova+

НПЗ "Газпром нефтехим Салават" / Фото: t.me/astrapress

Мощности самого комплекса делают его одним из ключевых активов отрасли: здесь перерабатывают до 10 млн тонн углеводородного сырья ежегодно. Предприятие входит в структуру группы "Газпром" и выпускает более 150 наименований продукции - автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

Завод уже останавливал переработку после ударов

Нынешний инцидент - не первый для площадки. Предыдущие попадания пришлись на 24 сентября 2025 года, когда повреждения получила установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6, а также на 13 августа 2026 года, после чего на территории вспыхнул пожар.

Самые серьезные последствия зафиксировали летом. "Салаватнефтеоргсинтез" полностью остановил работу 14 июля после удара украинских беспилотников, писало издание Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Повреждения тогда получили обе основные установки по переработке нефти, а также несколько второстепенных установок и другое оборудование.

Тогда местный губернатор факт атаки подтвердил, однако заверил, что предприятие якобы вернется к привычным объемам производства в течение нескольких дней.

В отрасли ситуацию оценивали заметно сдержаннее: собеседники агентства указывали, что на восстановление остановленных мощностей может потребоваться несколько недель или даже месяцев.

Речь шла об установках CDU-6 мощностью 17 140 тонн нефти в сутки и CDU-4, способной ежедневно перерабатывать 11 430 тонн нефти и газового конденсата.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массированной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета вспыхнула крупнейшая нефтебаза Московского региона - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

В ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Волгограде видно зарево от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик". Также громко было в Самаре.

26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 20 сентября дроны Сил обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. Активная работа российской ПВО фиксировалась во многих регионах России: в Московской области и Москве, Ростовской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Калужской областях, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея. Украинские войска атаковали крупнейший НПЗ Москвы в Капотне. На месте возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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