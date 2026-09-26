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Ильский НПЗ в РФ под ударом: после атаки дронов вспыхнул пожар

Анна Ярославская
26 сентября 2026, 08:55
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Продукция НПЗ в Краснодарском крае используется в том числе для обеспечения российских войск.
Дроны атаковали Ильский НПЗ
Дроны атаковали Ильский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Supernova+

Кратко:

  • Беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
  • На стратегическом объекте возник крупный пожар после прилета
  • Губернатор подтвердил гибель человека и одного раненого

Дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Вероятно, горит Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, атака началась около полуночи. В местных пабликах жители подтверждали, что слышат взрывы и работу ПВО, а также пожар на НПЗ, но сообщения о том, что включили воздушную тревогу, появились только два часа спустя.

видео дня

"Горит Ильский НПЗ им. А. А. Шамара в одноименном поселке Северского района в 50 км от Краснодара", - говорится в сообщении.

Его мощность около 6,6 миллиона тонн нефти в год (шесть технологических установок первичной переработки). Это одно из ведущих предприятий нефтепереработки на юге РФ, продукция которого используется в том числе для обеспечения российских войск.

Снабжение сырьем осуществляется за счет системы нефтепроводов АК "Транснефть".

Мониторинговая группа Supernova+ опубликовала снимок с места возгорания.

Горит Ильский НПЗ
Горит Ильский НПЗ / Фото: Supernova+

NASA FIRMS фиксирует крупный пожар на Ильском НПЗ:

NASA FIRMS
NASA FIRMS

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что Северский район подвергся атаке БПЛА и сообщил, что есть погибшие и один раненый, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие… Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы", - написал губернатор.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что Ильский НПЗ неоднократно подвергался атакам украинских дронов. В последний раз он был атакован 8 августа. Тогда местные власти признали факт атаки и сообщили, что от "обломков БПЛА" пострадали шесть человек.

Об атаках на Ильский НПЗ также сообщалось 10 июля, 2 июня, 17 февраля, 1 января, а также в 2023, 2024 и 2025 годах.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

По словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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