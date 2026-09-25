Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 22:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предложение американского президента вызвало недовольство Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа
Дональд Трамп призывает Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве
  • Предложение американского президента вызвало недовольство Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщает агентство Bloomberg, президент Украины отклонил предложение Трампа, которое тот высказал во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

видео дня

По словам собеседников Bloomberg, предложение американского президента вызвало недовольство Зеленского.

Отмечается, что по словам европейских чиновников, Трамп и его команда положительно отнеслись к их усилиям по поддержке Украины до наступления зимы. Они также сказали, что встреча Зеленского с Трампом в целом была позитивной.

Как известно, ранее Путин уже заявлял, что готов принять Зеленского в Москве. Украинский лидер, в свою очередь, назвал подобные приглашения "играми" и предложил для встречи нейтральную страну, в частности Швейцарию или Турцию.

Кроме того, недавно Зеленский в шутку пообещал прилететь в Москву "на ракете", отвечая на вопрос пропагандиста российского госканала "Россия-1", когда президент Украины посетит столицу РФ.

Переговоры Зеленского с Путиным - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров о завершении войны.

По мнению эксперта, Зеленский осознаёт, что такая встреча вряд ли состоится. Загородний считает, что Путин не станет лично участвовать в подобных переговорах, поскольку, по его оценке, это могло бы означать для российского руководства политические издержки и фактическое признание Украины и Зеленского как самостоятельных участников переговорного процесса.

"Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского", - подчеркнул он.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по школе и детскому саду на Киевщине: вспыхнули пожары, что известно

РФ ударила по школе и детскому саду на Киевщине: вспыхнули пожары, что известно

23:21Украина
Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

22:00Мир
РФ обстреливает дата-центры: есть ли риск отключения Интернета в Украине

РФ обстреливает дата-центры: есть ли риск отключения Интернета в Украине

20:14Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

Три знака зодиака совсем скоро увидят результаты своих стараний - кто они

Три знака зодиака совсем скоро увидят результаты своих стараний - кто они

Последние новости

23:21

РФ ударила по школе и детскому саду на Киевщине: вспыхнули пожары, что известно

23:02

Хлеб может испортиться до истечения срока годности: как определить свежестьВидео

22:34

Почему люди иногда бьются током при касании: секрет странного явления

22:03

Раковина из нержавейки будет сиять годами: какие средства для нее безопасны, а какие нет

22:00

Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
21:37

Путин выдумал новую причину срыва переговоров: что заявил диктатор

21:05

Зачем водку выливают в саду: опытные садоводы раскрыли неожиданный секретВидео

20:48

Украинцы смогут платить за свет в три раза меньше: когда снизится тариф

20:47

Чтобы пионы зацвели весной: что обязательно нужно сделать после осенней пересадки

Реклама
20:37

Мобилизация в РФ: эксперт назвал, сколько людей нужно Кремлю до конца годаВидео

20:14

РФ обстреливает дата-центры: есть ли риск отключения Интернета в Украине

20:04

Зимой из окон больше не будет дуть: как за копейки утеплить их от холода

20:00

Кого ждет жизненный перелом осенью: названы 3 даты рождения

19:53

Тереть часами не нужно: как вернуть белизну пластиковому подоконникуВидео

19:18

Хит экс-битла 1970 года вошел в число величайших рок-песен десятилетияВидео

19:03

Украинцев может ждать легкая зима: нардеп сказал, какой будет ситуация со светом

18:59

"Это угроза": раскрыт тревожный сценарий сокращения западной помощи Украине

18:25

Никакой не "дверной глазок": как сказать правильно на украинском

18:22

Яблочный уксус творит чудеса в саду: неожиданный способ примененияВидео

18:13

РФ готовит наступление сразу на четырех направлениях: названо слабое место планаВидео

Реклама
18:00

Дело ОПЗ в ВАКС: адвокат "Агро Газ Трейдинг" заявил о наличии 200 млн грн долга завода перед компанией

17:53

Экс-прокурор обвинил YouTube-расследователей в том, что они направили БПЛА на дома в Киеве

17:43

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера за 35 с

17:34

ЕС одобрил выделение Украине 6,6 млрд евро: в Каллас назвали это плохой новостью для РФ

17:27

Наташа Королева "избавилась" от квартиры в США за 10 долларов — кто ее получил

17:13

Почему дверь ванной комнаты не стоит оставлять открытой: причина удивитВидео

16:52

"Мы молимся": звезда "Терминатора-2" обратился к украинцам и пожелал победы

16:51

В Украине появились новые имена: редкие варианты для девочек и мальчиков

16:40

"Обычная жизнь - просто мишень": Зеленский назвал новые цели российских атакФото

16:38

Могилевская пошла на радикальные меры ради идеальной фигуры - детали

16:29

Истребители Финляндии и Швеции перехватили эскадрилью РФ: что известно об инциденте

16:00

Доллар резко подешевел, евро подскочил: новый курс валют на 28 сентября

15:43

Проблема не всегда в сковороде: почему блины рвутся во время жарки

15:43

"Зажрались авторы": вдова известного композитора раскрыла доходы от его хитов

15:40

Стилистка показала лучшие цветовые сочетания осени 2026: 5 главных трендовВидео

15:11

РФ ударила по офисному зданию в Киеве: на парковке погибли люди, есть раненые

15:02

У Путина нашли 8-летнюю внучку: СМИ выяснили, кто отец и как её зовут

14:57

Силы обороны поразили в РФ три завода, задействованных в производстве ракет - Генштаб

14:56

Почему 26 сентября нельзя отказывать нуждающемуся в помощи: какой церковный праздник

14:28

Колебания достигли пяти баллов: "красная" магнитная буря надвигается на Землю

Реклама
14:07

"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

14:02

Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

13:54

Три знака зодиака совсем скоро увидят результаты своих стараний - кто они

13:45

"Возникают мысли сбежать": Наталка Денисенко сделала неожиданное признание

13:19

Одежда высохнет гораздо быстрее без сушилки — что нужно сделать

13:19

Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа

13:19

Как перевести окна в зимний режим и зачем это делать ещё осенью

12:51

Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

12:39

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:14

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять