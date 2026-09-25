Встреча Зеленского с Путиным: СМИ узнали о неожиданном предложении Трампа

Главное:
- Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве
- Предложение американского президента вызвало недовольство Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Как сообщает агентство Bloomberg, президент Украины отклонил предложение Трампа, которое тот высказал во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
По словам собеседников Bloomberg, предложение американского президента вызвало недовольство Зеленского.
Отмечается, что по словам европейских чиновников, Трамп и его команда положительно отнеслись к их усилиям по поддержке Украины до наступления зимы. Они также сказали, что встреча Зеленского с Трампом в целом была позитивной.
Как известно, ранее Путин уже заявлял, что готов принять Зеленского в Москве. Украинский лидер, в свою очередь, назвал подобные приглашения "играми" и предложил для встречи нейтральную страну, в частности Швейцарию или Турцию.
Кроме того, недавно Зеленский в шутку пообещал прилететь в Москву "на ракете", отвечая на вопрос пропагандиста российского госканала "Россия-1", когда президент Украины посетит столицу РФ.
Переговоры Зеленского с Путиным - мнение эксперта
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров о завершении войны.
По мнению эксперта, Зеленский осознаёт, что такая встреча вряд ли состоится. Загородний считает, что Путин не станет лично участвовать в подобных переговорах, поскольку, по его оценке, это могло бы означать для российского руководства политические издержки и фактическое признание Украины и Зеленского как самостоятельных участников переговорного процесса.
"Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского", - подчеркнул он.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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