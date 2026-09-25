Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

Синоптик предупредила, что, несмотря на улучшение погоды в конце недели, осадки не исчезнут полностью.

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Прогноз погоды в Украине на 26–27 сентября / фото: Главред

Вы узнаете:

Где будут идти дожди в эти выходные

Как изменится погода в Киеве до конца недели

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

Погода в Украине в ближайшие выходные будет комфортной, ведь бабье лето уже на старте. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

26 и 27 сентября температура воздуха по всей Украине ожидается в пределах +17+22 градусов. Однако ночи будут значительно холоднее - всего до +7+11 градусов.

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Погода в Украине 26 сентября / фото: скриншот из meteoprog

"Поскольку к нам наступает бабье лето, то понятно, что погода будет иметь антициклональный характер. А это означает, что будет преобладать переменная облачность, чудесное ласковое осеннее солнце и утренние туманы с дымкой", - отметила синоптик.

В субботу на западе, а в воскресенье и на востоке Украины возможны небольшие дожди. Но вся следующая неделя пройдет в тесном взаимодействии атмосферы с солнцем и теплом.

Погода в Украине 27 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве на выходные

26 и 27 сентября в столице ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха до +19 градусов. Утром и вечером будет прохладнее, около +10+12 градусов.

Погода в Киеве 26 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Никаких серьёзных или даже небольших дождей на выходных в столице не предвидится", - добавила Диденко.

Погода в Киеве 27 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение текущей недели температура в Украине была заметно ниже показателей, которые наблюдались в стране в середине сентября, а ночи стали значительно холоднее.

Ранее сообщалось, что до конца недели в большинстве регионов Украины ожидается устойчивая, умеренно теплая погода без значительных осадков. В некоторых областях ночью и утром возможен туман.

Накануне стало известно, что 25 сентября в Украине изменилась погода из-за смещения циклона, который стал причиной обильных дождей во многих областях, на север и северо-запад.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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